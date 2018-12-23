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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Ing Image
23.12.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

İspanya’da yaşlı bakımevine piyangodan büyük ikramiye

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İspanya’da yaşlı bakımevine piyangodan büyük ikramiye

İspanya’da, 206 yıllık geçmişe sahip dünyaca ünlü Noel piyangosunda, büyük ikramiyelerden biri Madrid’deki yaşlı bakımevine çıktı.

MADRİD’deki Real Tiyatrosu’nda yapılan piyango çekilişinde, 5. büyük ikramiye talihlisi, 68042 numaralı biletin tüm serisini alan Madrid’in Villaviciosa de Odon ilçesindeki bir yaşlı bakımevi oldu. Bakımevinin 268 sakini ile 200 çalışanı, toplamda 10 milyon 200 bin euroluk ikramiyeyi paylaştı.
Piyango çekilişini televizyondan canlı izleyen bakımevi sakinlerinin, büyük ikramiyelerden biri çıkınca büyük sevinç yaşadığı belirtildi. İspanyol basınına konuşan bakımevi sakinlerinden bir kadın, “Çok arzuladığım seyahati yapamadan ölecektim. Şimdi seyahatimi yapıp geri kalan parayla da üç çocuğuma yardım edeceğim” dedi.

İkramiyenin çıktığı 68042 numaralı bileti seçen bakımevi müdürü Maria Jesus Abella da, “Piyango bayisi her yıl olduğu gibi bana telefon edip bilet isteyip istemediğimi sordu. Verdiği ilk bileti aldım. Ama artık bu numarayı kimse unutmayacak” diye konuştu.
Her yıl 22 Aralık’ta yapılan ve 4 saate yakın süren piyango çekilişi çok sayıda kişiye ikramiye dağıtmasıyla biliniyor. Piyangoda 5 haneli numaralardan 10’arlı toplam 180 seri satışa sunulurken, her seride 100 bin bilet bulunuyor. Bilet fiyatının 20 euro olduğu piyangoda, tek bileti olan, çıkan ikramiyenin yüzde 10’unu alıyor.

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