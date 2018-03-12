İspanya’da terör kurbanı 193 kişi anıldı

TÖRENLER, Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena ve Madrid Özerk Yönetim Başkanı Cristina Cifuentes’in Sol Meydanı’na çelenk koymasıyla başladı. Anma programı, daha sonra saldırıların gerçekleştirildiği tren istasyonları ile kurbanların anısına 193 ağacın dikildiği Retiro Parkı’nda devam etti.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kurbanları saygıyla andıklarını belirterek, “Sebepsiz barbarlık karşısında birlik” çağrısında bulundu.

SÜREKLİ HALE GELMELİ

Saldırılardan birinin gerçekleştirildiği Atocha istasyonundaki törene katılan ana muhalefet Sosyalist İşçi Partisi (PSEO) lideri Pedro Sanchez, terörizmin hiçbir zaman özgürlük, barış ve istikrar gibi ortak değerleri yenemeyeceğini söyledi.

Hayatını kaybedenler anısına yapılan bir anıtın bulunduğu Retiro Parkı’ndaki törene katılan İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, kurbanları anmanın sürekli hale gerilmesi gerektiğini ifade ederek, bunun terörle mücadelede önem arzettiğini kaydetti.

Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena da şehirlerinin, 11 Mart saldırıları karşısında gösterdiği tutumla örnek olduğunu anlattı.

193 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Terör örgütü El Kaide üyesi olduğu açıklanan teröristlertarafından, 11 Mart 2004’te 4 banliyö treninde 4 dakika içinde 10 bombanın patlatılması sonrasında 193 kişi hayatını kaybetmiş, bin 800’den fazla kişi yaralanmıştı. 11 Mart saldırlarının zanlılarını bulmak için Madrid’in Leganes ilçesindeki bir apartmana 3 Nisan 2004’te yapılan polis baskınında ise teröristlerin bulundukları daireyi patlatması sonucu içerideki 7 terörist ile 1 güvenlik görevlisi ölmüştü. Saldırıyla bağlantılı olarak yargılanan çoğu Fas asıllı 21 kişi ağır cezalara çarptırılmıştı.