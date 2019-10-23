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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Reuters
23.10.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

İspanya’da şiddetli yağış! Bir kişi öldü, bir anne ve çocuğu kayboldu

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İspanya’da şiddetli yağış! Bir kişi öldü, bir anne ve çocuğu kayboldu

İspanya’nın özellikle doğu ve kuzey bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar yaşamı felç etti. Katalonya bölgesinde sele kapılan 75 yaşındaki bir erkeğin cesedi bulundu. Vilaverd kasabasında da bir anne ve çocuğunun kaybolduğu belirtildi.

ÜLKENİN kuzeyindeki Kantabria ile doğusundaki Katalonya bölgesinde 40’tan fazla yolun trafiğe kapatıldığı, bazı tren seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

İspanya’da şiddetli yağış Bir kişi öldü, bir anne ve çocuğu kayboldu
Katalonya’daki yerel yetkililer, 112 acil hattının gün boyunca 2 binden fazla ihbar aldığını, 24 binden fazla evde elektriğin kesildiğini, çok sayıda ağacın devrildiğini, ev ve iş yerlerini su bastığını, araçların hasar gördüğünü duyurdu.
İspanya’da şiddetli yağış Bir kişi öldü, bir anne ve çocuğu kayboldu
Ayrıca sivil koruma ekiplerinin, bölgedeki bazı nehirlerin taşma ihtimaline karşı alarma geçtiği kaydedildi.

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