İspanya’da şiddetli yağış! Bir kişi öldü, bir anne ve çocuğu kayboldu
İspanya’nın özellikle doğu ve kuzey bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar yaşamı felç etti. Katalonya bölgesinde sele kapılan 75 yaşındaki bir erkeğin cesedi bulundu. Vilaverd kasabasında da bir anne ve çocuğunun kaybolduğu belirtildi.
ÜLKENİN kuzeyindeki Kantabria ile doğusundaki Katalonya bölgesinde 40’tan fazla yolun trafiğe kapatıldığı, bazı tren seferlerinin iptal edildiği bildirildi.Katalonya’daki yerel yetkililer, 112 acil hattının gün boyunca 2 binden fazla ihbar aldığını, 24 binden fazla evde elektriğin kesildiğini, çok sayıda ağacın devrildiğini, ev ve iş yerlerini su bastığını, araçların hasar gördüğünü duyurdu.Ayrıca sivil koruma ekiplerinin, bölgedeki bazı nehirlerin taşma ihtimaline karşı alarma geçtiği kaydedildi.
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