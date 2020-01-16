DHA / Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 16.01.2020 - 10:13,
İspanya’da havalimanında yangın
İspanya’nın Alicante kentiyle aynı isme sahip Alicante Havalimanı’nda dün yerel saatle 15.00 sıralarında yangın çıktı.
OLAY yerine gelen acil durum ve itfaiye ekipleri, bina içerisinde bulunan yolcu ve çalışanları tahliye etti. Yetkililer, yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmediğini duyurdu. Uzun süre uçuşlara izin verilmeyen havalimanında yangın söndürülünce hayat normale döndü.
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