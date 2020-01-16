İspanya’da havalimanında yangın

OLAY yerine gelen acil durum ve itfaiye ekipleri, bina içerisinde bulunan yolcu ve çalışanları tahliye etti. Yetkililer, yangında herhangi bir yaralanma meydana gelmediğini duyurdu. Uzun süre uçuşlara izin verilmeyen havalimanında yangın söndürülünce hayat normale döndü.