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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
28.08.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

İspanya’da domates savaşı başladı

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İspanya’da domates savaşı başladı

İspanya’nın Valencia şehri yakınlarındaki Bunyol kasabasında her yıl düzenlenen domates festivali ‘La Tomatina’ bu yıl da coşkuyla kutlandı. Domates savaşının yaşandığı Bunyol kasabası renkli görüntülere sahne oldu. Ancak festivali İspanya’nın mali sorunlarına ve dünyadaki açlığa dikkat çekerek müsriflik ve bencillik diye eleştirenler de var.

AĞUSTOS ayının son çarşambası on binlerce turistin akın ettiği kasabada düzenlenen festivalde her yıl tonlarca domates kullanılıyor. Binlerce kişi, sabahın erken saatlerinde kasabanın meydanında toplanmaya başladı. Farklı ülkelerden de katılımcıların olduğu festival, festivalin simgesi olarak kabul edilen meydana su sıkılmasıyla başladı. Kamyonlara daha önce yüklenen domatesler, heyecanlı ve meraklı kalabalığa tek tek atıldı. Deyim yerindeyse domates savaşının yaşandığı kasabada festivalin gerçekleştirdiği meydan ve sokaklar kırmızıya büründü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı bir saat süren festival sonunda ise kalabalığa su sıkılıyor.

İspanya’da domates savaşı başladı

MÜSRİFLİKLE ELEŞTİRİLİYOR
Ezilen yüzbinlerce kilo domatesin kırmızıya boyadığı sokakların aldığı hal nedeniyle festivale ‘Gazpaçyo Festivali’ diyenler de olsa da herkes festival konusunda hem fikir değil. Özellikle Avrupalı turistlerin yoğun katılımına sahne olan festival her yıl tepki çekiyor. İspanya’nın mali sorunlarına ve dünyanın çok sayıda bölgesinde yaşanan açlığa dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları festivali müsriflikle ve bencillikle eleştiriyor.

İspanya’da domates savaşı başladı

‘SORUMSUZLUK, ÇILGINLIK’
Bir sosyal medya kullanıcısı “Bunlar ailelerin yaz aylarında taze şekilde ve yılın geri kalanında konserve olarak tüketecekleri çok iyi olgunlaşmış domatesler. Yemek fırlatmak uygunsuzdur. Bunyol’da La Tomatina’ya hayır” paylaşımı yaptıktan sonra bir başka kullanıcı da “Kesinlikle katılıyorum. Sorumsuzluk, çılgınlık ve saygısızlık olan La Tomatina’ya da yemek fırlatılan diğer etkinliklere de hayır“ yanıtını paylaştı.

1 SAATTE 145 TON DOMATES
Çaldıkları domatesleri birbirlerine fırlatarak eğlenen bir grup gencin oyunu olarak 1945 yılında başlayan ‘La Tomatina’, 3 çeyrek asırdır her yıl artan katılımla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 22 bin kişinin katıldığı festivalde 1 saatte toplam 145 ton domates kullanılmıştı.

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