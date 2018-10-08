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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: EPA-EFE
08.10.2018 - 16:20, Son Güncelleme:

İspanya’da ‘çalıntı bebekler’ davasında ilk karar zaman aşımına uğradı

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İspanya’da ‘çalıntı bebekler’ davasında ilk karar zaman aşımına uğradı

İspanya’da diktatör Francisco Franco döneminde binlerce bebeğin ailelerinden çalınması vakalarına karşı açılan ilk davada, sanık doktor suçlu bulunsa da zaman aşımı nedeniyle ceza almaktan kurtuldu

 

 

Madrid Mahkemesi, şimdi 49 yaşında olan Ines Madrigal’ın doğduğunda kendisini annesinden alıp başka bir kadına vermekle suçladığı doktor Eduardo Vela hakkındaki davada kararını verdi. Savcı, Madrigal’ı doğduktan kısa bir süre sonra çalıp başka bir aileye verdiğini belirttiği sanık hakkında toplam 11 yıl hapis cezası istedi. Ancak mahkeme, Vela’yı suçlu bulsa da zaman aşımı nedeniyle ceza verilemeyeceğine hükmetti.
Ines Madrigal’ın avukatı, gazetecilere yaptığı açıklamada karara itiraz edeceklerini söyledi. Davanın görülmesine 26 Haziran’da başlanmış ancak Vela’nın sağlık gerekçeleri nedeniyle duruşmaya 4 Eylül’de devam edilmişti.

GERÇEK ANNESİNİ HALA BİLMİYOR
1969 yılında Eduardo Vela’nın görev yaptığı Madrid’deki bir klinikte doğan Madrigal, biyolojik annesinden alınarak çocuk sahibi olamayan bir kadına verilmişti. Gerçek annesinin kim olduğunu hâlâ öğrenemeyen ve şimdi 49 yaşında olan kadın, 2010’da binlerce ‘çalıntı bebek’ten biri olduğunu öğrenmişti.

İSPANYA’NIN EN KARANLIK OLAYI
Diktatör Francisco Franco döneminde solcu muhaliflerin yanı sıra evlenmemiş veya fakir çiftlerin yeni doğan bebekleri annelerinden alınıp başka ailelere verilmiş veya satılmıştı. Annelere ise bebeklerinin doğum esnasında öldüğü söylenmişti. Franco’nun 1975’te ölümünün ardından da devam eden bebek hırsızlığı ancak evlat edinmeyi daha sıkı şekilde düzenleyen yeni bir yasanın yürürlüğe girdiği 1987’de sona ermişti.
Bu süre zarfında, on binlerce bebeğin ailelerinden çalındığı tahmin ediliyor. Madrigal’ın açtığı davanın diğer mağdurları cesaretlendirmesi ve benzer olayların ortaya çıkmasına yardımcı olması bekleniyor. Çalıntı bebekler meselesi, modern İspanya tarihinin en karanlık olaylarından biri olarak kabul ediliyor.

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