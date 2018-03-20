İspanya’da çalınan otomobiline Türkiye’de kavuştu

2 yıl önce İspanya’da çalınan lüks otomobilin şasi numarası Almanya’da bulunan aynı markaya ait farklı bir model araçla değiştirilip Bulgaristan’a götürüldü. Bulgaristan’da ise tescilli farklı bir model aracın plakası takıldı. Bu otomobille Hamzabeyli Sınır Kapısı’na giden Bulgaristan vatandaşları N.V.T ile I.D.D, işlemleri sonrası Türkiye’ye giriş yaptı. Gümrük çalışanları, aynı gün sınır kapısından farklı bir otomobille çıkan bu iki kişiden şüphelendi.

Şüpheliler, lüks otomobili İstanbul’da bıraktıklarını ve araç üzerinde değişiklikler yaptıklarını itiraf edince araç gümrüğe gönderildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Türk yetkililerden gelen haber üzerine Türkiye’ye giden İspanya vatandaşı, 2 yıl sonra otomobiline kavuştu. Aracını teslim alan İspanyol, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkarak ülkesine döndü.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olayın aydınlanmasının ardından sahte plakalı ve şasi numaralı otomobili Türkiye’ye götüren Bulgar vatandaşı N.V.T. ile otomobili Türkiye’ye götürmesi için vekalet veren ve gerçek sahibi olarak gözüken I.D.D. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda iki şüpheli hakkında iddianamede, şüpheliler N.V.T. ile I.D.D’nin ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘aldatıcı işlem ve davranışlarla eşyayı ithal etme’ suçlarından toplam 10 yıla kadar hapis cezası ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.