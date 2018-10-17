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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: Arşiv
17.10.2018 - 10:39, Son Güncelleme:

İspanya, Belçika’ya çok kızdı: Diplomatik statü iptal

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İspanya, Belçika’ya çok kızdı: Diplomatik statü iptal

İspanya, Belçika’nın Flaman Bölgesi Meclis Başkanı Jan Peter Peumans’ın Katalonya’daki durumun Bosna savaşına çok benzediği yönündeki sözleri nedeniyle İspanya’daki Flaman Delegasyonunun diplomatik statüsünü iptal etti. Çağrıldığı İspanya Dışişleri Bakanlığından gergin ayrılan Belçika Büyükelçisi Marc Calcoen, Peumans’ın açıklamalarına ilişkin soruları ‘Ona sorun’ diyerek cevapsız bıraktı.

İSPANYA, Belçika’nın Flaman Bölgesi Meclis Başkanı Jan Peter Peumans’ın ‘kabul edilemez ve yersiz’ eleştirileri nedeniyle İspanya’daki Flaman Delegasyonunun diplomatik statüsünü iptal etti. İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Belçika’nın Madrid Büyükelçisi Marc Calcoen’i Bakanlığa çağırarak, Peumans’ın “İspanya’nın demokratik Avrupa’nın parçası olma şartlarını karşılayamadığı” ve “Katalonya’daki durumun Bosna savaşına çok benzediği” yönündeki sözlerine ilişkin açıklama istedi.

İspanya, Belçika’ya çok kızdı: Diplomatik statü iptal
Josep Borrell

ARTIK HERHANGİ BİR AB VATANDAŞI GİBİ
Yarım saat süren görüşmede, Borrell, Büyükelçiye “Belçika gibi müttefik ve dost bir ülkenin kabul edilemez, yersiz ve ortak AB projesini paylaşan iki halk arasındaki kardeşlik ruhuna ters düşen” açıklamasından duyulan ‘rahatsızlığı’ ilettti. Borrell, ayrıca İspanya’daki Flaman Delegasyonunun diplomatik statüsünün iptal edildiğini bildirdi.
İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Belçika Büyükelçiliği bünyesinde görev yapan Flaman Delegasyonu Başkanı Andre Hebbelinck’in kendisine dokunulmazlık ve ayrıcalık tanıyan diplomatik statüsünün iptal edildiği, ancak isterse herhangi bir AB vatandaşı gibi diplomatik statüden mahrum bir şekilde hizmet vermeye devam edebileceği belirtildi.

İspanya, Belçika’ya çok kızdı: Diplomatik statü iptal
Jan Peter Peumans

BİR AY İÇİNDE ÜÇÜNCÜ KEZ
Bir ay içinde üçüncü kez Bakanlığa çağrılan Belçika Büyükelçisi Calcoen ise herhangi bir açıklama yapmadan binadan ayrılırken, Peumans’ın açıklamalarına ilişkin soruları “Ona sorun.” diyerek cevapsız bıraktı.
Peumans, geçen hafta, Katalonya’daki durumun Bosna savaşına çok benzediğini belirterek, “İspanya hükümeti, demokratik Avrupa’nın parçası olma şartlarını karşılayamıyor.” demişti.

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