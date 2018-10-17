İspanya, Belçika’ya çok kızdı: Diplomatik statü iptal
İspanya, Belçika’nın Flaman Bölgesi Meclis Başkanı Jan Peter Peumans’ın Katalonya’daki durumun Bosna savaşına çok benzediği yönündeki sözleri nedeniyle İspanya’daki Flaman Delegasyonunun diplomatik statüsünü iptal etti. Çağrıldığı İspanya Dışişleri Bakanlığından gergin ayrılan Belçika Büyükelçisi Marc Calcoen, Peumans’ın açıklamalarına ilişkin soruları ‘Ona sorun’ diyerek cevapsız bıraktı.
İSPANYA, Belçika’nın Flaman Bölgesi Meclis Başkanı Jan Peter Peumans’ın ‘kabul edilemez ve yersiz’ eleştirileri nedeniyle İspanya’daki Flaman Delegasyonunun diplomatik statüsünü iptal etti. İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Belçika’nın Madrid Büyükelçisi Marc Calcoen’i Bakanlığa çağırarak, Peumans’ın “İspanya’nın demokratik Avrupa’nın parçası olma şartlarını karşılayamadığı” ve “Katalonya’daki durumun Bosna savaşına çok benzediği” yönündeki sözlerine ilişkin açıklama istedi.
Josep Borrell
ARTIK HERHANGİ BİR AB VATANDAŞI GİBİ
Yarım saat süren görüşmede, Borrell, Büyükelçiye “Belçika gibi müttefik ve dost bir ülkenin kabul edilemez, yersiz ve ortak AB projesini paylaşan iki halk arasındaki kardeşlik ruhuna ters düşen” açıklamasından duyulan ‘rahatsızlığı’ ilettti. Borrell, ayrıca İspanya’daki Flaman Delegasyonunun diplomatik statüsünün iptal edildiğini bildirdi.
İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Belçika Büyükelçiliği bünyesinde görev yapan Flaman Delegasyonu Başkanı Andre Hebbelinck’in kendisine dokunulmazlık ve ayrıcalık tanıyan diplomatik statüsünün iptal edildiği, ancak isterse herhangi bir AB vatandaşı gibi diplomatik statüden mahrum bir şekilde hizmet vermeye devam edebileceği belirtildi.
Jan Peter Peumans
BİR AY İÇİNDE ÜÇÜNCÜ KEZ
Bir ay içinde üçüncü kez Bakanlığa çağrılan Belçika Büyükelçisi Calcoen ise herhangi bir açıklama yapmadan binadan ayrılırken, Peumans’ın açıklamalarına ilişkin soruları “Ona sorun.” diyerek cevapsız bıraktı.
Peumans, geçen hafta, Katalonya’daki durumun Bosna savaşına çok benzediğini belirterek, “İspanya hükümeti, demokratik Avrupa’nın parçası olma şartlarını karşılayamıyor.” demişti.
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