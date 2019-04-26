‘İşlem hatası’ yüzünden 8 ay fazla hapis yattı
Hollanda’da bir mahkûmun, ‘işlem hatası’ yüzünden yaklaşık 8 ay fazla hapis yattığı ortaya çıktı.
HOLLANDA medyasında yer alan haberlere göre, Rotterdam kentindeki De Schie Hapishanesi’nde kalan mahkûmun cezasının infazı ile ilgili işlem yapılırken gözaltında kaldığı süre hesaba katılmadı. 12 Mart’ta fark edilen hata yüzünden söz konusu mahkûm 236 gün fazla hapis yattı. İşlem hatasını kendisi de fark etmeyen mahkûmun cezaevinde fazladan yattığı her gün için 85 Euro tazminat isteyebileceği belirtildi.
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