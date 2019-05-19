İslam’ın mesajı Almanlara ulaşmıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİslam’ın mesajı Almanlara ulaşmıyor
GeriAvrupa İslam’ın mesajı Almanlara ulaşmıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Kazım DOĞAN / GİESSEN
19.05.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

İslam’ın mesajı Almanlara ulaşmıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İslam’ın mesajı Almanlara ulaşmıyor

Türk Alman Sağlık Vakfı, Giessen’de iftar yemeği verdi. Vakıf Başkanı Yaşar Bilgin, İslam’ın barış mesajının Almanya’da insanlara ulaşmadığını belirterek iftara katılan Alman dostlardan İslam’a karşı olumsuz havanın dağıtılmasında etkili olmalarını istedi.

Türk Alman Sağlık Vakfı’nın Giessen kentinde düzenlediği iftara, Federal Başbakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Helge Braun, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar, Hessen Milletvekili Yankı Pürsün, Giessen Belediye Başkanı Peter Neidel ile Heusenstamm Belediye Başkanı Halil Öztaş’ın da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.
Prof. Dr. Braun, 70. yılını kutladıklarını anayasanın Almanya topraklarında din hürriyetini öngördüğünü kaydederek “Bununla gurur duyuyoruz. Bazıları hala İslam’ın Almanya’ya ait olup olmadığını tartışıyor. Alman mücizesinin nasıl gerçekleştiğini iyi bilmek lazım. Bu başarının göçle çok yakından ilgili olduğunu görmeliyiz. Misfir işçiler olarak gelen Türkler de Alman tarihinin, başarı hikayesinin değişmez parçasıdır” dedi.

İslam’ın mesajı Almanlara ulaşmıyor

ALMAN DOSTLARIMIZ OLUMSUZ HAVAYA KARŞI ETKİLİ OLMALI
Konuşmasında İslam’ın barış mesajının Almanya’da insanlara ulaşmadığını kaydeden Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin, “Bu günlerde çoğunluk toplumuna İslam’ın mesajını anlatmak zor. Bu iftar, ömür boyu dostça yaşayabileceğimizi gösteriyor. Buradaki dostlarımızın Almanya’da olumsuz havaya karşı etkili olmasını istiyoruz. Almanya’daki İslam toplumu, büyük çoğunluk ile barışçıl bir gelecek oluşturmak istiyor” dedi.

İslam’ın mesajı Almanlara ulaşmıyor

İNSANLIKTA BİRLEŞMEK DE RAMAZANIN MESAJI
Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da ramazan ayının mesajları arasında sadece oruç tutmanın olmadığı paylaşmanın ve insanlıkta birleşmenin de bu ayın mesaljları arasında yer aldığına dikkati çekti. Eşinin Müslüman olduğuna dikkati çeken Giessen Belediye Başkanı Peter Neidel (CDU) de “Benim de uzun yıllar İslamla hiç bir işim olmadı. Ta ki Müslüman eşimi tanıyana kadar. İki dini tanımanın çocuklarımın hoşgörülü şekilde yetişmesine neden olacağını umuyorum. Bu iftarın da barışa katkıda bulunmasını istiyorum” dedi.

İslam’ın mesajı Almanlara ulaşmıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Almanya’da Türk parti liderine Kabe resimli ırkçı tehdit mektubu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya’ya ‘başörtüsü’ tepkisi

Bedenimiz Almanya’da ruhumuz Türkiye’de

2020 yazında ‘GAFA’ için vergi geliyor