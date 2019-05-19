İslam’ın mesajı Almanlara ulaşmıyor
Türk Alman Sağlık Vakfı, Giessen’de iftar yemeği verdi. Vakıf Başkanı Yaşar Bilgin, İslam’ın barış mesajının Almanya’da insanlara ulaşmadığını belirterek iftara katılan Alman dostlardan İslam’a karşı olumsuz havanın dağıtılmasında etkili olmalarını istedi.
Türk Alman Sağlık Vakfı’nın Giessen kentinde düzenlediği iftara, Federal Başbakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Helge Braun, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar, Hessen Milletvekili Yankı Pürsün, Giessen Belediye Başkanı Peter Neidel ile Heusenstamm Belediye Başkanı Halil Öztaş’ın da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.
Prof. Dr. Braun, 70. yılını kutladıklarını anayasanın Almanya topraklarında din hürriyetini öngördüğünü kaydederek “Bununla gurur duyuyoruz. Bazıları hala İslam’ın Almanya’ya ait olup olmadığını tartışıyor. Alman mücizesinin nasıl gerçekleştiğini iyi bilmek lazım. Bu başarının göçle çok yakından ilgili olduğunu görmeliyiz. Misfir işçiler olarak gelen Türkler de Alman tarihinin, başarı hikayesinin değişmez parçasıdır” dedi.
ALMAN DOSTLARIMIZ OLUMSUZ HAVAYA KARŞI ETKİLİ OLMALI
Konuşmasında İslam’ın barış mesajının Almanya’da insanlara ulaşmadığını kaydeden Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin, “Bu günlerde çoğunluk toplumuna İslam’ın mesajını anlatmak zor. Bu iftar, ömür boyu dostça yaşayabileceğimizi gösteriyor. Buradaki dostlarımızın Almanya’da olumsuz havaya karşı etkili olmasını istiyoruz. Almanya’daki İslam toplumu, büyük çoğunluk ile barışçıl bir gelecek oluşturmak istiyor” dedi.
İNSANLIKTA BİRLEŞMEK DE RAMAZANIN MESAJI
Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı da ramazan ayının mesajları arasında sadece oruç tutmanın olmadığı paylaşmanın ve insanlıkta birleşmenin de bu ayın mesaljları arasında yer aldığına dikkati çekti. Eşinin Müslüman olduğuna dikkati çeken Giessen Belediye Başkanı Peter Neidel (CDU) de “Benim de uzun yıllar İslamla hiç bir işim olmadı. Ta ki Müslüman eşimi tanıyana kadar. İki dini tanımanın çocuklarımın hoşgörülü şekilde yetişmesine neden olacağını umuyorum. Bu iftarın da barışa katkıda bulunmasını istiyorum” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle