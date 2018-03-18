Ara
MENÜ
Avrupa Haberleri
AVRUPA
Haberler >Avrupa>İslam tartışmasına Sosyaldemokratlar da dahil oldu

İslam tartışmasına Sosyaldemokratlar da dahil oldu

AA
18.03.2018 - 10:55 | Son Güncelleme:

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles, “İslam’ın Almanya’ya ait olup olmadığı” tartışmasını Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinde sekiz yıldan beri sürdüğünü ancak bunun kimseyi ileriye götürmediğini söyledi.

ALMANYA İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer’in geçen cuma günü bir gazeteye verdiği demeçte “İslam Almanya’ya ait değildir” şeklindeki ifadeleri ülkede tartışmalara neden oldu.
SPD Meclis Grubu Başkanı Nahles, Alman Anayasası’nın 4. maddesinde din özgürlüğünün yer aldığına işaret ederek, Seehofer’in söylemine tepki gösterdi.
“Bu, Hıristiyan Birlik partileri içinde hala devam eden ancak kimseyi ileri götürmeyen sekiz yıllık bir tartışmadır” diyen Nahles, ancak Seehofer’e yönelik toplumu ayrıştırmak istediği yönünde bir suçlamada bulunamayacağını kaydetti.
Bavyera Eyaleti’nde bu yıl eyalet meclisi seçimlerinin yapılacağını dile getiren Nahles, Seehofer’in muhtemelen bu söylemle Bavyera seçim kampanyasında puan alacağını düşündüğünü belirtti.

İslam tartışmasına Sosyaldemokratlar da dahil oldu

ADALET BAKANI: TEORİK BİR TARTIŞMA
Adalet Bakanı Katarina Barley de İslam’ın Almanya ait olup olmadığına ilişkin tartışmayı “teorik” olarak niteleyerek, “Teorik tartışmalar çok uzun bir dönemden beri yapılıyor. Sorunları pratikte çözmemiz lazım” diye konuştu. Barley, ülkede birlikte yaşamanın temelini anayasanın oluşturduğunu vurguladı.

İslam tartışmasına Sosyaldemokratlar da dahil oldu

AİLE BAKANI: ÇÖZÜME YARDIMCI OLMUYOR
Aile Bakanı Franziska Giffey de bu tartışmaların sorunları çözme konusunda yardımcı olmadığına dikkati çekerek, Almanya’da daha ziyade, birlikteliğin iyi bir şekilde düzenlenmesi ve kökenleri ne olursa olsun ülkede yaşayan insanlarla sosyal barışın tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.

İslam tartışmasına Sosyaldemokratlar da dahil oldu

MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI’NDAN SEEHOFER’E DESTEK
Federal Meclis (Bundestag) Başkan Yardımcısı Hans-Peter Friedrich ise Seehofer’e destek vererek, Almanya’nın Yahudilik ve Hıristiyanlıkla şekillendiğini ve bu kimliği reddetmeyeceklerini belirtti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Müslümanlar da Almanya’ya ait ve böylece dinleri olan İslam da” ifadesini kullanarak, Seehofer’in ifadelerine karşı çıkmıştı.

Etiketler: avrupadan haberler , Andrea Nahles , Horst Seehofer , ALMANYA , islam
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri