İslam tartışmasına Sosyaldemokratlar da dahil oldu

ALMANYA İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer’in geçen cuma günü bir gazeteye verdiği demeçte “İslam Almanya’ya ait değildir” şeklindeki ifadeleri ülkede tartışmalara neden oldu.

SPD Meclis Grubu Başkanı Nahles, Alman Anayasası’nın 4. maddesinde din özgürlüğünün yer aldığına işaret ederek, Seehofer’in söylemine tepki gösterdi.

“Bu, Hıristiyan Birlik partileri içinde hala devam eden ancak kimseyi ileri götürmeyen sekiz yıllık bir tartışmadır” diyen Nahles, ancak Seehofer’e yönelik toplumu ayrıştırmak istediği yönünde bir suçlamada bulunamayacağını kaydetti.

Bavyera Eyaleti’nde bu yıl eyalet meclisi seçimlerinin yapılacağını dile getiren Nahles, Seehofer’in muhtemelen bu söylemle Bavyera seçim kampanyasında puan alacağını düşündüğünü belirtti.

ADALET BAKANI: TEORİK BİR TARTIŞMA

Adalet Bakanı Katarina Barley de İslam’ın Almanya ait olup olmadığına ilişkin tartışmayı “teorik” olarak niteleyerek, “Teorik tartışmalar çok uzun bir dönemden beri yapılıyor. Sorunları pratikte çözmemiz lazım” diye konuştu. Barley, ülkede birlikte yaşamanın temelini anayasanın oluşturduğunu vurguladı.

AİLE BAKANI: ÇÖZÜME YARDIMCI OLMUYOR

Aile Bakanı Franziska Giffey de bu tartışmaların sorunları çözme konusunda yardımcı olmadığına dikkati çekerek, Almanya’da daha ziyade, birlikteliğin iyi bir şekilde düzenlenmesi ve kökenleri ne olursa olsun ülkede yaşayan insanlarla sosyal barışın tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.

MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI’NDAN SEEHOFER’E DESTEK

Federal Meclis (Bundestag) Başkan Yardımcısı Hans-Peter Friedrich ise Seehofer’e destek vererek, Almanya’nın Yahudilik ve Hıristiyanlıkla şekillendiğini ve bu kimliği reddetmeyeceklerini belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Müslümanlar da Almanya’ya ait ve böylece dinleri olan İslam da” ifadesini kullanarak, Seehofer’in ifadelerine karşı çıkmıştı.