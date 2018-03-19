‘İslam ölümcüldür’ sözlerine suç duyurusu

MÜSLÜMANLARIN kurduğu NIDA partisi, İslam Demokratlar Partisi ve Birlik Partisi’nin yanı sıra farklı İslami kuruluşlar, ırkçı PVV’nin İslamofobik seçim kampanyası filmi ve filmi yayınlayan kamu yayın kuruluşu NPO hakkında suç duyurusunda bulundu.

İslam Demokratlar Partisi Genel Başkanı Hasan Küçük, PVV ve lideri Geert Wilders’in İslam düşmanlığını teşvik ettiği ve bunu yaydığı gerekçesi ile suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Küçük, “Bizim gözümüzde PVV, ülkede yaşayan bazı vatandaşların dinini kötüleyerek tehlikeli ve ölümcül olduklarını belirtip dışladığı için tekrar kanunu çiğnedi. Bu kabul edilemez ve bütün siyasi partiler tarafından kınanması gerekir. Başbakan Mark Rutte’nin film hakkında sadece ‘iğrenç’ olduğunu açıklamasını zayıf buluyoruz. Ülkenin başbakanı olarak İslam ve yabancı düşmanlığına karşı daha sert çıkış yapması gerekir” dedi.

HERKESİ ŞİKAYET ETMEYE ÇAĞIRDI

Müslümanlara ve gayrimüslimlere çağrıda bulunan Küçük, “Herkesi, PVV’nin İslam düşmanlığına karşı şikayet etme çağrısında bulunuyorum. Demokratik anayasa sistemine güveniyoruz ve savcılığın PVV ve Geert Wilders hakkında ceza başlatmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

KAMU YAYIN KURUMU TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yerel seçimlere hazırlanan Hollanda’da PVV’nin İslamofobik seçim kampanyası filminin kamu yayın kuruluşunda yayınlanması tepki çekmişti.

Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı’na bağlı kamu yayın kuruluşu NPO’da, siyasi partilere ayrılan zaman diliminde PVV’nin ‘İslam ölümcüldür’ ifadelerinin yer aldığı reklam filmi yayınlanmıştı.

Seçim kampanyası kapsamında hazırlanan ve İslam’ı kötüleyen filme, Hollandalılar da sosyal medya üzerinden tepki göstererek yayınlanmasının yasaklanmasını istemişlerdi.