İslam Konseyi Başkanı: Önce bizi cemaat olarak kabul etsinler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİslam Konseyi Başkanı: Önce bizi cemaat olarak kabul etsinler
GeriAvrupa İslam Konseyi Başkanı: Önce bizi cemaat olarak kabul etsinler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraflar: Berlin, Arşiv
27.12.2018 - 14:58, Son Güncelleme:

İslam Konseyi Başkanı: Önce bizi cemaat olarak kabul etsinler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İslam Konseyi Başkanı: Önce bizi cemaat olarak kabul etsinler

Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, son günlerde tartışma konusu olan ve siyasi partilerin de destek verdiği ‘cami vergisi’ne tepki gösterdi. Bunu isteyenlerin samimi olmadıklarını belirten Kesici, “Almanya dini cemaat olarak bizleri kabul etmiyor, tanımıyor. Öncelikle dini cemaat olarak tıpkı kiliseler ve Yahudi cemaati gibi kabul etmeleri gerekir” dedi.

ALMANYA’da ‘kilise vergisi’ gibi ‘cami vergisi’ alınması önerisi, Federal Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler tarafından destek gördü. İktidar partileri, camilerin giderleri için gerekli bütçenin kendi olanakları tarafından karşılanmasının, yurt dışından aktarılan mali kaynağın önüne geçeceğini savunuyor. Ülkede ‘kilise vergisi’ eyaletlere göre kazancın yüzde altısı ile sekizi oranında alınıyor. Aynı uygulamanın ‘cami vergisi’ adı altında Müslümanlara da uygulanması isteniyor. ‘Cami vergisi’ önerisini savunanlardan CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkan Vekili Thorsten Frei, “Almanya’da İslam’ın yabancı devletlerin etkisinden kurtularak yüzünü Almanya’ya çevirmesini sağlamamız gerekir. Cami vergisi bunun için atılan önemli bir adım olur” dedi. Die Welt gazetesine konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Frei, yasal olarak cami vergisinin önünde engel bulunmadığını söyledi. SPD Federal Meclis İç Politikalar Sözcüsü Burkhard Lischka da cami vergisi önerisine destek verdi.

İslam Konseyi Başkanı: Önce bizi cemaat olarak kabul etsinler

‘CEMAAT OLARAK KABUL ETMEDİLER’
Almanya’da en büyük İslam kuruluşu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile Almanya İslam Konseyi, ‘cami vergisi’ önerilerine karşı çıkıyor. Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici bu yöndeki girişimleri samimi bulmadığını söyledi. Hürriyet’e konuşan Kesici, şunları söyledi: “Almanya dini cemaat olarak bizleri kabul etmiyor, tanımıyor. Yıllardır bu yönde yaptığımız başvuruları ya reddettiler ya da dikkate almadılar. Öncelikle bizleri dini cemaat olarak tıpkı kiliseler ve Yahudi cemaati gibi kabul etmeleri gerekir. Aksi takdirde ‘cami vergisi’ Alman Anayasası ile de bağdaşmaz. Ben tartışmaları ve öneriyi samimi bulmuyorum. Cami vergisi en son konuşulacak konu. ‘Cami vergisi’ önerisi ülkede yaşayan Müslümanların köken ülkelerle bağını da koparmayı amaçlıyor. Bunun kimseye faydası olmaz.”

İslam Konseyi Başkanı: Önce bizi cemaat olarak kabul etsinler
Burhan Kesici

‘İSLAM YEREL OLMAZ’
Almanya’da son dönemde tartışılan ‘Alman İslamı’ tartışmasına da dikkati çeken Kesici, şöyle devam etti: “Almanya’da yeni bir tartışma yürüyor. ‘Alman İslamı’ yaratma yönünde. Bu tehlikeli. İslam yerel olmaz. Dini evrensel değerlerle ele almamız gerekir. Yerellik tehlikelidir. Bugün Almanya’dan Suriye’ye ve Irak’a gidip savaşanlar, yerel İslam anlayışını taşıyanlardır. Müslümanların ‘cami vergisi’nden daha öncelikli sorunları var. Öncelikle ülkedeki İslam düşmanlığına karşı daha ciddi mücadele edilmesini bekliyoruz. Bu ülkenin bireyleri olarak her alanda eşit haklara sahip olmak istiyoruz. Daha başka ciddi sorunlarımız var. Bu sorunların giderilmesi toplumun çıkarınadır.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İslam Konseyi Başkanı: Önce bizi cemaat olarak kabul etsinler

Belçika Mahkemesinden hükümete talimat

Almanya, AB vatandaşlarını askere almayı planlıyor

Bundesliga'nın en kötü transferler listesinde Türkiye'den iki tanıdık isim