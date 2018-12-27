İslam Konseyi Başkanı: Önce bizi cemaat olarak kabul etsinler
Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, son günlerde tartışma konusu olan ve siyasi partilerin de destek verdiği ‘cami vergisi’ne tepki gösterdi. Bunu isteyenlerin samimi olmadıklarını belirten Kesici, “Almanya dini cemaat olarak bizleri kabul etmiyor, tanımıyor. Öncelikle dini cemaat olarak tıpkı kiliseler ve Yahudi cemaati gibi kabul etmeleri gerekir” dedi.
ALMANYA’da ‘kilise vergisi’ gibi ‘cami vergisi’ alınması önerisi, Federal Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler tarafından destek gördü. İktidar partileri, camilerin giderleri için gerekli bütçenin kendi olanakları tarafından karşılanmasının, yurt dışından aktarılan mali kaynağın önüne geçeceğini savunuyor. Ülkede ‘kilise vergisi’ eyaletlere göre kazancın yüzde altısı ile sekizi oranında alınıyor. Aynı uygulamanın ‘cami vergisi’ adı altında Müslümanlara da uygulanması isteniyor. ‘Cami vergisi’ önerisini savunanlardan CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkan Vekili Thorsten Frei, “Almanya’da İslam’ın yabancı devletlerin etkisinden kurtularak yüzünü Almanya’ya çevirmesini sağlamamız gerekir. Cami vergisi bunun için atılan önemli bir adım olur” dedi. Die Welt gazetesine konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Frei, yasal olarak cami vergisinin önünde engel bulunmadığını söyledi. SPD Federal Meclis İç Politikalar Sözcüsü Burkhard Lischka da cami vergisi önerisine destek verdi.
‘CEMAAT OLARAK KABUL ETMEDİLER’
Almanya’da en büyük İslam kuruluşu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile Almanya İslam Konseyi, ‘cami vergisi’ önerilerine karşı çıkıyor. Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici bu yöndeki girişimleri samimi bulmadığını söyledi. Hürriyet’e konuşan Kesici, şunları söyledi: “Almanya dini cemaat olarak bizleri kabul etmiyor, tanımıyor. Yıllardır bu yönde yaptığımız başvuruları ya reddettiler ya da dikkate almadılar. Öncelikle bizleri dini cemaat olarak tıpkı kiliseler ve Yahudi cemaati gibi kabul etmeleri gerekir. Aksi takdirde ‘cami vergisi’ Alman Anayasası ile de bağdaşmaz. Ben tartışmaları ve öneriyi samimi bulmuyorum. Cami vergisi en son konuşulacak konu. ‘Cami vergisi’ önerisi ülkede yaşayan Müslümanların köken ülkelerle bağını da koparmayı amaçlıyor. Bunun kimseye faydası olmaz.”
Burhan Kesici
‘İSLAM YEREL OLMAZ’
Almanya’da son dönemde tartışılan ‘Alman İslamı’ tartışmasına da dikkati çeken Kesici, şöyle devam etti: “Almanya’da yeni bir tartışma yürüyor. ‘Alman İslamı’ yaratma yönünde. Bu tehlikeli. İslam yerel olmaz. Dini evrensel değerlerle ele almamız gerekir. Yerellik tehlikelidir. Bugün Almanya’dan Suriye’ye ve Irak’a gidip savaşanlar, yerel İslam anlayışını taşıyanlardır. Müslümanların ‘cami vergisi’nden daha öncelikli sorunları var. Öncelikle ülkedeki İslam düşmanlığına karşı daha ciddi mücadele edilmesini bekliyoruz. Bu ülkenin bireyleri olarak her alanda eşit haklara sahip olmak istiyoruz. Daha başka ciddi sorunlarımız var. Bu sorunların giderilmesi toplumun çıkarınadır.”
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