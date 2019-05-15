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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
15.05.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz yeniden yargılanacak

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İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz yeniden yargılanacak

Londra Merkezi Ceza Mahkemesi (Old Bailey) İslam karşıtı aşırı sağcı EDL’nin eski başkanı Tommy Robinson’ın, hakkında yayın yasağı bulunan bir davada yargılanan azınlık mensubu sanıkların kimlik bilgilerini paylaşmak, yargıyı etkilemek ve yargıya hakaret suçlarından yeniden yargılanmasına hükmetti. Karara göre, Robinson 4-5 Temmuz’da yeniden yargıç karşısına çıkacak.

DURUŞMA sırasında Robinson’ı destekleyen aşırı sağ gruplar mahkeme önünde gösteri düzenledi. İslam karşıtı slogan atan göstericiler, zaman zaman davayı izleyen gazetecileri de hedef alan sloganlar attı. Duruşma sırasında bazı sol gruplar da mahkeme çevresinde karşı gösteri düzenledi.

İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz yeniden yargılanacak

13 AY HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI
Geçen yıl mayıs ayında 13 ay hapis cezasına çaptırılmış ve bir süre hapiste yatan Robinson ağustos ayında kararı temyiz ederek serbest kalmış, İngiltere Başsavcısı ise temyiz kararına itiraz etmiş ve yeniden yargılanması talebiyle mahkemeye sevk etmişti. Tommy Robinson, uyuşturucu ticareti, cinsel taciz ve tehdit suçlamalarıyla yargılanan azınlık mensubu sanıkların ismini açıklamıştı. Gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson bir dönem EDL’nin başkanlığını yaptı, ayrıca İslam ve göçmen karşıtı PEGİDA’nın İngiltere şubesinin kurucuları arasında da yer alıyor.

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