İslam düşmanlığıyla oy avcılığı

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de sağ popülist “Almanya için Alternatif” (AfD) İslam düşmanlığı içeren afişlerle oy avına çıktı.

Hem de üzerlerinde, etrafını sarıklı erkeklerin çevirdiği bir çıplak kadın fotoğrafının bulunduğu ve üst kısmında “Damit aus Europa kein ‘Eurabien’ wird!” (Avrupa’nın Avrabistan olmaması için!”, mahrem kısmınında da “Avrupalılar AfD’yi seçiyor” yazılı afişlerle.

Yani zaten baştan beri yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı yaparak oy oranını her geçen gün artıran ve 2017 yılında Almanya’da yapılan genel seçimlerde toplam oyların yüzde 12,6’sını alarak ülkede “üçüncü büyük parti” konumuna yükselen AfD, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi de çok açık bir biçimde ırkçılık ve İslam düşmanlığını körüklemekte.

Hem de Norveç’te 22 Haziran 2011’de Anders Breivik isimli aşırı sağcı terörist ‘Avrupa’nın İslamlaşmasını ve İslam’ın Avrupa’yı istila etmesini engellemek için’ önce başkent Oslo’da hükümet merkezine yakın bir bölgede patlattığı bombayla 8 kişiyi, aynı gün Utoya adasına geçip orada kamp yapan Sosyal Demokratların gençlik örgütü Genç Demokratlar üyesi kızlı erkekli 67 genci silahla katlettiğini bile bile.

Aslında Almanya’da aşırı sağcı ve sağ popülist partiler için bu hiç de yeni bir olgu değildir.

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1964 yılında Almanya’da politik sahnelerde boy göstermeye başlayan aşırı sağcı “Almanya Milliyetçi Demokrat Parti” (NPD) yabancı ve İslam düşmanlığını körükleyerek yıllarca oy avcılığı yapmıştır.

Hem de ellerinde ve omuzlarında torba taşıyan başörtülü kadın fotoğraflı, üzerinde “Ülkenize iyi uçuşlar” (Guten Heimflug) ve “Ülkenize iyi yolculuklar” (Gute Heimreise) yazılı afişlerle Türk ve Müslüman düşmanlığı yaparak.

Her ne kadar NPD Federal Meclis’e giremese de Bavyera, Baden Württemberg ve Hessen başta olmak üzere Almanya’nın bazı başka eyaletlerinde parlamentoya girmiştir.

İki Almanya birleştikten sonra eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerin bazılarında da.

1983 yılında kurulan sağ popülist “Cumhuriyetçiler” (REP) de öyle.

REP de yabancı, sığınmacı, İslam ve Türk düşmanlığıyla oy avcılığı yapmıştır.

Hem de Bodrum’da yazlığı olduğu için “Bodrumlu Franz” denilen Franz Schönhuber’in genel başkanlığı döneminde REP Türk düşmanlığını daha da artırmıştır.

REP, İslam ve Türk düşmanlığı “sayesinde” 1989 yılında toplam oyların yüzde 7’sini alarak Avrupa Parlamentosu’na bile girmiştir.

Baden Württemberg ve Berlin’de Eyalet Parlamentosu’na girmiştir.

İşte aşırı sağcı NPD ve REP’in aynı politikasını daha popülist bir biçimde AfD sürdürmektedir.

Zaten bu AfD’nin politikasında da, programında da çok açık bir biçimde gözükmektedir.

“İslam Almanya’ya ait değildir.”

“Minareye de ezana da hayır”.

“Çok kültürlülük yerine Alman öncü kültürü.”

“Kan bağına dayalı Alman vatandaşlığı.”

“Çifte vatandaşlığa hayır.”

“Türkiye, Avrupa’ya ait değildir.”

Türkler için ‘kimyon tüccarı’, ‘deve güden- deve çobanı’, ‘toprak evlerine geri dönsünler’ diyen AfD’li politikacılar vardır Almanya’da.

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AfD Eş Genel Başkanı Alexander Gauland, fütursuzca “İslam, Protestan ve Katolik Hıristiyanlık gibi normal bir din değildir” diyebilmektedir.

Alexander Gauland, “Dilin (Almanca’nın) ötesinde spesifik bir Alman kültürü tanımlanamaz” diyen Federal Hükümetin Göç, Sığınmacılar ve Uyumdan Sorumlu eski Devlet Bakanı Türk kökenli Aydan Özoğuz için “Bunu da bir Alman Türk’ü söylüyor. Onu Eichsfeld’e davet edin ve spesifik Alman kültürünün ne olduğunu ona anlatın. İşte o zaman bir daha hiç buralara gelemez ve biz de Tanrı’nın yardımıyla onu Anadolu’da imha ederiz” diyecek kadar ileri gidip tehdit etmektedir.

Aydan Özoğuz Almanya’da doğmuştur.

Alman vatandaşıdır.

Tüm sosyalizasyonunu bu ülkede almıştır.

Aydan Özoğuz, Alexander Gauland’dan daha sağduyulu, çok daha dürüst bir Alman’dır.

Ama Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’ne (CDU) sırt çevirip sağ popülist AfD’de yerini alan “dönek” Alexander Gauland, hep Sosyal Demokrat Parti’de (SPD) politika yapan Aydan Özoğuz ve onun gibi milyonlarca insana karşı apaçık ırkçı bir tutum sergilemektedir.