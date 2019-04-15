İslam düşmanlığıyla oy avcılığı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleriİslam düşmanlığıyla oy avcılığı
GeriAvrupa İslam düşmanlığıyla oy avcılığı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ahmet KÜLAHÇI / Fotoğraf: dpa
15.04.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

İslam düşmanlığıyla oy avcılığı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İslam düşmanlığıyla oy avcılığı

Almanya’da ve birçok Avrupa ülkesinde daha önceki yıllarda her seçim döneminde yaşandığı gibi, 23-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri yaklaşırken İslam düşmanlığıyla oy avcılığı yine başladı.

İslam düşmanlığıyla oy avcılığıALMANYA’nın başkenti Berlin’de sağ popülist “Almanya için Alternatif” (AfD) İslam düşmanlığı içeren afişlerle oy avına çıktı.
Hem de üzerlerinde, etrafını sarıklı erkeklerin çevirdiği bir çıplak kadın fotoğrafının bulunduğu ve üst kısmında “Damit aus Europa kein ‘Eurabien’ wird!” (Avrupa’nın Avrabistan olmaması için!”, mahrem kısmınında da “Avrupalılar AfD’yi seçiyor” yazılı afişlerle.
Yani zaten baştan beri yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı yaparak oy oranını her geçen gün artıran ve 2017 yılında Almanya’da yapılan genel seçimlerde toplam oyların yüzde 12,6’sını alarak ülkede “üçüncü büyük parti” konumuna yükselen AfD, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi de çok açık bir biçimde ırkçılık ve İslam düşmanlığını körüklemekte.
Hem de Norveç’te 22 Haziran 2011’de Anders Breivik isimli aşırı sağcı terörist ‘Avrupa’nın İslamlaşmasını ve İslam’ın Avrupa’yı istila etmesini engellemek için’ önce başkent Oslo’da hükümet merkezine yakın bir bölgede patlattığı bombayla 8 kişiyi, aynı gün Utoya adasına geçip orada kamp yapan Sosyal Demokratların gençlik örgütü Genç Demokratlar üyesi kızlı erkekli 67 genci silahla katlettiğini bile bile.
Aslında Almanya’da aşırı sağcı ve sağ popülist partiler için bu hiç de yeni bir olgu değildir.

***

1964 yılında Almanya’da politik sahnelerde boy göstermeye başlayan aşırı sağcı “Almanya Milliyetçi Demokrat Parti” (NPD) yabancı ve İslam düşmanlığını körükleyerek yıllarca oy avcılığı yapmıştır.
Hem de ellerinde ve omuzlarında torba taşıyan başörtülü kadın fotoğraflı, üzerinde “Ülkenize iyi uçuşlar” (Guten Heimflug) ve “Ülkenize iyi yolculuklar” (Gute Heimreise) yazılı afişlerle Türk ve Müslüman düşmanlığı yaparak.
Her ne kadar NPD Federal Meclis’e giremese de Bavyera, Baden Württemberg ve Hessen başta olmak üzere Almanya’nın bazı başka eyaletlerinde parlamentoya girmiştir.
İki Almanya birleştikten sonra eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerin bazılarında da.
1983 yılında kurulan sağ popülist “Cumhuriyetçiler” (REP) de öyle.
REP de yabancı, sığınmacı, İslam ve Türk düşmanlığıyla oy avcılığı yapmıştır.
Hem de Bodrum’da yazlığı olduğu için “Bodrumlu Franz” denilen Franz Schönhuber’in genel başkanlığı döneminde REP Türk düşmanlığını daha da artırmıştır.
REP, İslam ve Türk düşmanlığı “sayesinde” 1989 yılında toplam oyların yüzde 7’sini alarak Avrupa Parlamentosu’na bile girmiştir.
Baden Württemberg ve Berlin’de Eyalet Parlamentosu’na girmiştir.
İşte aşırı sağcı NPD ve REP’in aynı politikasını daha popülist bir biçimde AfD sürdürmektedir.
Zaten bu AfD’nin politikasında da, programında da çok açık bir biçimde gözükmektedir.
“İslam Almanya’ya ait değildir.”
“Minareye de ezana da hayır”.
“Çok kültürlülük yerine Alman öncü kültürü.”
“Kan bağına dayalı Alman vatandaşlığı.”
“Çifte vatandaşlığa hayır.”
“Türkiye, Avrupa’ya ait değildir.”
Türkler için ‘kimyon tüccarı’, ‘deve güden- deve çobanı’, ‘toprak evlerine geri dönsünler’ diyen AfD’li politikacılar vardır Almanya’da.

***

AfD Eş Genel Başkanı Alexander Gauland, fütursuzca “İslam, Protestan ve Katolik Hıristiyanlık gibi normal bir din değildir” diyebilmektedir.
Alexander Gauland, “Dilin (Almanca’nın) ötesinde spesifik bir Alman kültürü tanımlanamaz” diyen Federal Hükümetin Göç, Sığınmacılar ve Uyumdan Sorumlu eski Devlet Bakanı Türk kökenli Aydan Özoğuz için “Bunu da bir Alman Türk’ü söylüyor. Onu Eichsfeld’e davet edin ve spesifik Alman kültürünün ne olduğunu ona anlatın. İşte o zaman bir daha hiç buralara gelemez ve biz de Tanrı’nın yardımıyla onu Anadolu’da imha ederiz” diyecek kadar ileri gidip tehdit etmektedir.
Aydan Özoğuz Almanya’da doğmuştur.
Alman vatandaşıdır.
Tüm sosyalizasyonunu bu ülkede almıştır.
Aydan Özoğuz, Alexander Gauland’dan daha sağduyulu, çok daha dürüst bir Alman’dır.
Ama Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’ne (CDU) sırt çevirip sağ popülist AfD’de yerini alan “dönek” Alexander Gauland, hep Sosyal Demokrat Parti’de (SPD) politika yapan Aydan Özoğuz ve onun gibi milyonlarca insana karşı apaçık ırkçı bir tutum sergilemektedir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstihbarat Başkanı: Almanya’ya her an bir terör saldırısı olabilir

Mercedes’te bir skandal daha: Yine yapmışlar

Sosyal medya devlerine alternatif Türk uygulaması: Ellam

Dortmund’u Sancho sırtladı