‘İslam, Almanya’ya ait mi değil mi’ boş tartışma!
Almanya’da hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) dış politika sözcüsü Norbert Röttgen, İslam Almanya’ya ait mi değil mi tartışmasının sona ermesini istedi. Röttgen, “İslam Almanya’ya ait değil” diyerek bu tartışmayı açan İçişleri Bakanı Seehofer’i uyuma odaklanmaya çağırdı.
ALMANYA İçişleri Bakanı ve hükümetin küçük ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri Horst Seehofer’in yeni hükümet kurulur kurulmaz açtığı İslam Almanya’ya ait mi değil mi, tartışması sürüyor. Hükümetin büyük ortağı CDU’lu politikacı, Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, bu tartışmanın sona erdirilmesini, bunun yerine yeni bir uyum taslağına odaklanılması gerektiğini vurguladı. Die Welt Gazetesi’ne konuşan Röttgen, “Göçün yeni bir boyutuyla karşı karşıyayız. Bu yüzden uyum çalışmasında yeni bir boyuta ihtiyacımız var” dedi. Röttgen, İçişleri Bakanı Horst Seehofer’i Müslüman çocuklar için içerikli bir uyum taslağı geliştirmeye çağırdı.
Uyumu toplumsal barışın temeli olarak niteleyen Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Röttgen, okullarda dini bilgilerin ve hoşgörünün öğretilmesine ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı. Röttgen, ‘İslam, Almanya’ya ait mi değil mi’ tartışmasına ise “Bu tarz, anlamsız ve daha çok taktik amaçlı tartışmalara son vermek gerekir. Bir getirisi olmayan bir tartışmanın siyasi sorumlular tarafından başlatılması üzücü bir durum” yanıtını verdi.
Federal İçişleri Bakanı Seehofer’in başlattığı bu tartışmaya Başbakan Merkel, Cumhurbaşkanı Steinmeier de, İslam Almanya’ya aittir diyerek, karşı çıkmıştı. Son olarak Parlamento Başkanı Wolfgang Schaeuble de “İslam Almanya’nın bir parçasıdır” dedi.
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