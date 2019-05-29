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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: AFP
29.05.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

İskoçya, bağımsızlık referandumuna imkan verecek tasarıyı parlamentoya sundu

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İskoçya, bağımsızlık referandumuna imkan verecek tasarıyı parlamentoya sundu

İskoçya bölgesel hükümeti, İngiltere’den bağımsızlık için yeni bir referanduma gitmesine imkan verecek yasa tasarısını bölgesel parlamentoya sundu.

İSKOÇ hükümeti, tarafından parlamentoya sunulan tasarı, yapılacak herhangi bir referandumun tarihi, sorusu ve süreci ile ilgili ilave yasal düzenlemeye gidilmesini öngörüyor. İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon daha önce yaptığı açıklamada bağımsızlık referandumu için 2020’yi işaret etmişti. Ancak referandum için Londra’daki merkezi hükümetin de izin vermesi gerekiyor. İskoç hükümetinin 7 Haziran’da istifa edecek Başbakan Theresa May’in halefinin belirlenmesinin ardından Londra hükümetinden referandum için talepte bulunması bekleniyor.

2014’TE BAĞIMSIZLIĞA ‘YÜZDE 55 HAYIR’ ÇIKMIŞTI
İskoçya’da 2014’te yapılan bağımsızlık referandumunda, yüzde 55’le İngiltere ile birlik içinde kalma kararı çıkmıştı. İskoçya’nın İngiltere’den ayrılması durumunda AB’den de ayrılmış olacağı şeklindeki propaganda etkili olmuştu.
Brexit referandumunda yüzde 62 oranında AB’de kalınmasından yana oy kullanılan İskoçya’da, ülke genelinde Brexit tarafının kazanmasının ardından bağımsızlık talepleri yeniden yükselmeye başlamıştı. Ancak yeni referandum talebi İskoç Ulusal Partisi’nin 2017 erken seçiminde 21 milletvekili kaybetmesiyle geçici olarak askıya alınmıştı. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Londra’daki merkezi hükümetin yönettiği Birleşik Krallık çatısı altında yer alıyor.

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