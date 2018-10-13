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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: İHA
13.10.2018 - 15:03, Son Güncelleme:

İşe ahırda başladılar, siparişlere yetişemiyorlar

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İşe ahırda başladılar, siparişlere yetişemiyorlar

Biri Fransa'da, diğeri Hollanda'da uzun yıllar çalıştıktan sonra Tokat'a dönen ve burada tanışan iki gurbetçi, babadan kalma ahırda istiridye mantarı üretmeye başladı. 5 ay içinde de siparişlere yetişemez konuma geldiler.

FRANSA’da uzun yıllar bir uçak firmasında çalışan Hatice Arar ile Hollanda’da elektrik mühendisi olarak çalışan Murat Güler, yurt dışından memleketleri Tokat’a dönerek atıl durumdaki ahırda istiridye mantarı üretmeye başladı. 
Fransa’ya ailesi ile birlikte 1975 yılında yerleşen 3 çocuk annesi Hatice Arar (49), Paris’ten memleketi Tokat’ın Bağbaşı köyüne döndü. Halk Eğitim Merkezinde verilen kursa katılan Arar, burada Hollanda’dan memleketi Tokat’a dönüş yapan elektrik mühendisi 2 çocuk babası Murat Güler (42) ile tanıştı. Ortak mantar üretmeye karar veren girişimci gurbetçiler, Arar'ın babasından kalan ahırda yaklaşık 5 aydır deneme üretimi yapmaya başladı. 

İşe ahırda başladılar, siparişlere yetişemiyorlar

HEDEFİMİZ İŞLERİ BÜYÜTMEK
Fransa’da uçak şirketinde çalışırken sürekli kalabalık bir ortamdan doğaya dönmek istediğini ifade eden Arar, memleketi Tokat’a dönerek babasından kalma yeri değerlendirmek istediğini kaydetti. Bir süre araştırma ve eğitim aldıktan sonra 8-9 yıldır boş durumda bulunan ahırda mantar üretimine başladıklarını belirten Arar, “Yılbaşından bu yana diğer ülkelerde mantar üretimi nasıl yapılıyor araştırdım. Mayıs ayında Fransa’dan dönerek çalışmaya başladım. Kursta Murat beyle tanıştım, mantar üretimine başladık. Hedefimiz işimizi büyüterek istihdam sağlamak. Tokat’ta mantarcılığı profesyonel bir şekilde yapmak istiyoruz” diye konuştu.

İşe ahırda başladılar, siparişlere yetişemiyorlar

MİLLET OLARAK ÜRETMEYE MECBURUZ
Hollanda’nın en büyük bir şirketlerinden birisinde elektrik mühendisi olarak yaklaşık 20 yıl çalıştıktan sonra memleket sevgisi nedeniyle yurda dönüş yaptığını ifade eden Murat Güler ise devletine milletine yararlı olabilmek için yatırım yapmak istediğini söyledi. Ahırda deneme amaçlı mantar üretimine başladıklarını ifade eden Güler, “Yaklaşık 5 aydır mantar üretiyoruz ve sonuçlarından memnunuz. Bu işi yapmak isteyenlerin eğitim alarak yönelmelerini isterim. Çünkü biz millet olarak üretmeye mecburuz. Çok fazla dışarıya bağımlıyız. İnsanlara istiridye mantarını tanıtmak istiyoruz. Et kadar vitamin ve protein barındırıyor. Şu anda büyük marketlere mantar veriyoruz. Siparişlere yetiştiremiyoruz. İşimizi büyütmeye çalışıyoruz” dedi.

İşe ahırda başladılar, siparişlere yetişemiyorlar

 

 

 

 

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