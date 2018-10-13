İşe ahırda başladılar, siparişlere yetişemiyorlar
Biri Fransa'da, diğeri Hollanda'da uzun yıllar çalıştıktan sonra Tokat'a dönen ve burada tanışan iki gurbetçi, babadan kalma ahırda istiridye mantarı üretmeye başladı. 5 ay içinde de siparişlere yetişemez konuma geldiler.
FRANSA’da uzun yıllar bir uçak firmasında çalışan Hatice Arar ile Hollanda’da elektrik mühendisi olarak çalışan Murat Güler, yurt dışından memleketleri Tokat’a dönerek atıl durumdaki ahırda istiridye mantarı üretmeye başladı.
Fransa’ya ailesi ile birlikte 1975 yılında yerleşen 3 çocuk annesi Hatice Arar (49), Paris’ten memleketi Tokat’ın Bağbaşı köyüne döndü. Halk Eğitim Merkezinde verilen kursa katılan Arar, burada Hollanda’dan memleketi Tokat’a dönüş yapan elektrik mühendisi 2 çocuk babası Murat Güler (42) ile tanıştı. Ortak mantar üretmeye karar veren girişimci gurbetçiler, Arar'ın babasından kalan ahırda yaklaşık 5 aydır deneme üretimi yapmaya başladı.
HEDEFİMİZ İŞLERİ BÜYÜTMEK
Fransa’da uçak şirketinde çalışırken sürekli kalabalık bir ortamdan doğaya dönmek istediğini ifade eden Arar, memleketi Tokat’a dönerek babasından kalma yeri değerlendirmek istediğini kaydetti. Bir süre araştırma ve eğitim aldıktan sonra 8-9 yıldır boş durumda bulunan ahırda mantar üretimine başladıklarını belirten Arar, “Yılbaşından bu yana diğer ülkelerde mantar üretimi nasıl yapılıyor araştırdım. Mayıs ayında Fransa’dan dönerek çalışmaya başladım. Kursta Murat beyle tanıştım, mantar üretimine başladık. Hedefimiz işimizi büyüterek istihdam sağlamak. Tokat’ta mantarcılığı profesyonel bir şekilde yapmak istiyoruz” diye konuştu.
MİLLET OLARAK ÜRETMEYE MECBURUZ
Hollanda’nın en büyük bir şirketlerinden birisinde elektrik mühendisi olarak yaklaşık 20 yıl çalıştıktan sonra memleket sevgisi nedeniyle yurda dönüş yaptığını ifade eden Murat Güler ise devletine milletine yararlı olabilmek için yatırım yapmak istediğini söyledi. Ahırda deneme amaçlı mantar üretimine başladıklarını ifade eden Güler, “Yaklaşık 5 aydır mantar üretiyoruz ve sonuçlarından memnunuz. Bu işi yapmak isteyenlerin eğitim alarak yönelmelerini isterim. Çünkü biz millet olarak üretmeye mecburuz. Çok fazla dışarıya bağımlıyız. İnsanlara istiridye mantarını tanıtmak istiyoruz. Et kadar vitamin ve protein barındırıyor. Şu anda büyük marketlere mantar veriyoruz. Siparişlere yetiştiremiyoruz. İşimizi büyütmeye çalışıyoruz” dedi.
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