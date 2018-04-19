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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
19.04.2018 - 15:55, Son Güncelleme:

İşçi Partisi, Türk adaylarını tanıttı

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İşçi Partisi, Türk adaylarını tanıttı

Londra’da Türkiye kökenli toplumun yoğun olarak yaşadığı Enfield-North bölgesi İşçi Partisi milletvekili Joan Ryan, seçimlere katılan belediye meclis üyesi adaylarını tanıtmak amacıyla gece düzenledi. Gecede, Kuzey Enfield bölgesinden seçimlere katılan çok sayıda Türkiye ve Kıbrıs kökenli adaylar da yer aldı.

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  • İşçi Partisi, Türk adaylarını tanıttı
  • İşçi Partisi, Türk adaylarını tanıttı
  • İşçi Partisi, Türk adaylarını tanıttı
  • İşçi Partisi, Türk adaylarını tanıttı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

LONDRA’nın kuzeyinde Kırkısraklılar Dayanışma Merkezi’nde düzenlenen yemekli geceye İşçi Partisi Gölge Sağlık Bakanı Jonathan Ashworth, Londra Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Joanne McCartney, İşçi Partisi Enfield Lideri Doug Taylor, HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Kemal Aktaş, Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu (İTTFF) yöneticileri ve Rum partisi olan AKEL Londra teşkilatı görevlileri, dernek temsilcileri, işadamları ve toplum temsilcileri hazır bulundu. 

İşçi Partisi, Türk adaylarını tanıttı
Joan Ryan

Gecenin açılış konuşmasını yapan Ryan, ‘çok özel misafirlerim’ diye ifade ettiği Joanna McCartney ve Jonathan Ashworth’in katılımından büyük sevinç duyduğunu söyledi. Türkiye ve Kıbrıs kökenli toplumun yan yana yaşadığı Enfield İlçesi’nde İşçi Partisi olarak genel seçimlerde inanılmaz bir sonuç elde ettiklerine dikkati çeken Ryan, şunları söyledi;

İşçi Partisi, Türk adaylarını tanıttı
Jonathan Ashworth

‘AZINLIK İÇİN DEĞİL, ÇOĞUNLUK İÇİN’
“Geçen gala yemeğinden ve genel seçimlerden bu yana çok şey oldu. Enfield bölgesinde inanılmaz bir sonuç elde ettik. Enfield ilçesi 2005 yılından beri ilk defa 3 İşçi Partili milletvekiline sahiptir. İki hafta içinde Enfield Belediyesi’nde yeniden seçimlere gidilecek. Harika bir sonuç alınacağından eminim. Bu gece, pek çok değerli belediye meclis üyesi adayımıza katkı sağlamak için buradayız. ‘Azınlık için değil çoğunluk için’ sloganıyla ama aynı zamanda kendimizden de zevk aldığımızdan emin olalım!.. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederiz.”
Ryan ve daha sonraki konuşmacılar İşçi Partisi Gölge Sağlık Bakanı Jonathan Ashworth, Londra Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Joanna McCartney ve İşçi Partisi Enfield Lideri Doug Taylor, Türkiye ve Kıbrıslı seçmenlere seçimlerde sandık başına gitme çağrısında bulundu.

İşçi Partisi, Türk adaylarını tanıttı
Joanna McCartney

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