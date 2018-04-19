İşçi Partisi, Türk adaylarını tanıttı
Londra’da Türkiye kökenli toplumun yoğun olarak yaşadığı Enfield-North bölgesi İşçi Partisi milletvekili Joan Ryan, seçimlere katılan belediye meclis üyesi adaylarını tanıtmak amacıyla gece düzenledi. Gecede, Kuzey Enfield bölgesinden seçimlere katılan çok sayıda Türkiye ve Kıbrıs kökenli adaylar da yer aldı.
LONDRA’nın kuzeyinde Kırkısraklılar Dayanışma Merkezi’nde düzenlenen yemekli geceye İşçi Partisi Gölge Sağlık Bakanı Jonathan Ashworth, Londra Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Joanne McCartney, İşçi Partisi Enfield Lideri Doug Taylor, HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Kemal Aktaş, Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu (İTTFF) yöneticileri ve Rum partisi olan AKEL Londra teşkilatı görevlileri, dernek temsilcileri, işadamları ve toplum temsilcileri hazır bulundu.
Gecenin açılış konuşmasını yapan Ryan, ‘çok özel misafirlerim’ diye ifade ettiği Joanna McCartney ve Jonathan Ashworth’in katılımından büyük sevinç duyduğunu söyledi. Türkiye ve Kıbrıs kökenli toplumun yan yana yaşadığı Enfield İlçesi’nde İşçi Partisi olarak genel seçimlerde inanılmaz bir sonuç elde ettiklerine dikkati çeken Ryan, şunları söyledi;
Jonathan Ashworth
‘AZINLIK İÇİN DEĞİL, ÇOĞUNLUK İÇİN’
“Geçen gala yemeğinden ve genel seçimlerden bu yana çok şey oldu. Enfield bölgesinde inanılmaz bir sonuç elde ettik. Enfield ilçesi 2005 yılından beri ilk defa 3 İşçi Partili milletvekiline sahiptir. İki hafta içinde Enfield Belediyesi’nde yeniden seçimlere gidilecek. Harika bir sonuç alınacağından eminim. Bu gece, pek çok değerli belediye meclis üyesi adayımıza katkı sağlamak için buradayız. ‘Azınlık için değil çoğunluk için’ sloganıyla ama aynı zamanda kendimizden de zevk aldığımızdan emin olalım!.. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederiz.”
Ryan ve daha sonraki konuşmacılar İşçi Partisi Gölge Sağlık Bakanı Jonathan Ashworth, Londra Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Joanna McCartney ve İşçi Partisi Enfield Lideri Doug Taylor, Türkiye ve Kıbrıslı seçmenlere seçimlerde sandık başına gitme çağrısında bulundu.
Joanna McCartney
Yorumları Göster
Yorumları Gizle