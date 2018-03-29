İşbank AG’ye 100 milyon euro sendikasyon kredisi
İŞBANK AG, 8 ülkeden 14 finansal kuruluşun katılımıyla 5 milyon dolar ve 96.3 milyon euro olmak üzere iki dilimde toplam 100 milyon euro tutarında bir yıl vadeli sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladı.
Standard Chartered Bank koordinatörlüğünde 19 Mart’ta imzalanan kredi, yenilenen 2017 sendikasyon kredisi tutarının üzerinde gelen yoğun talep nedeniyle bankaların krediye katılmak istediği tutara yüzde 30’u aşan azaltım (scale back) ile karşılanarak, yüzde 100 oranında yenilendi.
Türkiye İş Bankası’nın yüzde 100 iştiraki ve Almanya’da yerleşik en eski Türk Bankası olan İşbank AG, küresel piyasalardaki hareketlilik ve jeopolitik belirsizliklerin devam ettiği bir ortamda dördüncü kez sendikasyon kredisini, hedeflenen tutarın üzerinde gelen yoğun talep ve daha düşük faiz ile yeniledi. Krediyi öncelikle Avrupa-Türkiye arasındaki dış ticaret işlemlerinin finansmanı olmak üzere uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren müşterilerin ihtiyaçlarına uygun ürünlerle kullandırım konusundaki iradenin artarak devam edeceği ifade edildi.
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