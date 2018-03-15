‘İşadamları’nı isminden çıkarıyor

TDU’nun cumartesi günü toplanacak genel kurulunda yeni yönetim seçilecek. Ayrıca derneğin tüzüğünde ve isminde değişiklik yapılacak. Kadın-erkek ayrımcılığını çağrıştırdığı gerekçesiyle TDU’nun ismindeki ‘işverenler’ kelimesi de çıkarılıyor. Bunun yerine ‘işveren’ kelimesi alınacak.

Yapılacak değişiklik hakkında bilgi veren TDU Başkanı Remzi Kaplan, şöyle dedi: “Derneğimiz 22 yıl önce Berlin Brandenburg Türk Alman İşadamları olarak kuruldu. Dernek olarak faaliyetlerimiz sadece Berlin ve Brandenburg ile sınırlı değil. Almanya genelinde faaliyet gösteriyoruz. Diğer eyaletlerden de çok sayıda girişimci derneğe üye olmak istiyor. Bu gereklilik üzerine derneğin ismini değiştireceğiz. Değiştirirken de ‘işadamları’ kelimesini çıkarıp yerine ‘işveren’ kelimesini koyacağız. Çünkü bizim çok sayıda kadın girişimci üyemiz de var. Kadın erkek ayrımcılığına karşı böylece bir tavır da almış olacağız.”