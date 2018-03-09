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İş yapamayınca, dişi Haydar Dümen olmaya karar verdim

Kazım DOĞAN / FRANKFURT
09.03.2018 - 14:14 | Son Güncelleme:

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu’na (DIDF) bağlı Frankfurt Gençlik Derneği’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına katılan oyuncu Füsun Demirel, Dario Fo’nun Aşk Dersleri’ni sahneledi, esprili konuşmasıyla seyircileri kahkahaya boğdu.

FÜSUN Demirel, Türkiye’de insanların cinsellikle ilgili çok şey bildiğini sandığını, gerçekte ise bilgi dağarcıklarında büyük boşluklar olduğunu savundu. Türkiye’de son yıllarda büyük tabular oluştuğunu ileri süren Demirel, “Madem iş yapamıyorum. Ben de dişi Haydar Dümen olayım da şu konuya bir el atayım’ sözleriyle izleyicileri kahkaya boğdu. Esprili bir konuşma yapan Demirel, şunları söyledi:

“Bazı belediyeler nikahtan sonra kapağında gül olan bir kitap hediye ediyor. Araştırdım, inceledim. Ne kadar yararlı şeyler. ‘İlk gecede kadın çok cilveli ve arzulu olmalı. Yoksa doğacak çocuk kekeme olur’ diyor. Ama kadın sessiz olacak. Kadın ‘ah’ , ‘oh’ derse bu kez çocuk ahmak olurmuş. Ben çok faydalandım kitaptan. ‘Erkek, evliliğin ilk başında evin otoritesi olduğunu göstermek için kadına birkaç tokat atmalıdır’ diyor. İşte ne kadar saygı gördüğümüzün örnekleri her geçen gün artıyor.”

SORUMLUSU AİLEMİZ
“Dünyada herkesin cinsel sorunları var. Başkanların bile. Clinton’ı hatırlayın. Bedenlerimizle tanışamadan büyüyüp gidiyoruz. Bunun sorumlusu ailemiz, aldığımız eğitim. Kaç kez ‘Elini oradan çek, yoksa keser kedilerin önüne atarım’ demiştir. Kedi gördüğünüzde korkmuyor musunuz”

MESLEK EĞİTİMİNDE BAŞLIYOR
DIDF Gençlik Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sinem Yeşil de Almanya’da özellikle göçmen kadınlara karşı şiddetin korkunç boyuta ulaştığını söyledi. Ülkede ayrımcılığın daha meslek eğitiminde başladığını kaydeden Yeşil, yabancı bir isimle yapılan iş başvurularının Almanlar gibi işleme tutulmadığının ortaya çıktığını kaydetti.
Etkinlikte Göçmen Kadınlar Birliği korosu da türküleriyle sahne aldı.

Etiketler: Füsun Demirel , Kadınlar Günü , avrupadan haberler , Frankfurt
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