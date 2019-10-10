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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: Ing Images
Haber Giriş: 10.10.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

İş başvurusunda yabancılara ayrımcılık yapanlar yandı

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İş başvurusunda yabancılara ayrımcılık yapanlar yandı

Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığının yaptırdığı araştırmada, işverenlerin, iş başvurularında yabancı kökenlilere ayrımcılık yapmaya devam ettiği ve çözümünün ise işverene ceza kesmek olduğu sonucuna varıldı.

HOLLANDA Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığının (SZW) talebi doğrultusunda, Panteia Araştırma Kurumu’nca yapılan araştırmada, ülkede iş bulmak için hazırlanan internet sitelerine uydurulmuş göçmen kökenli isimlerle toplam 707 özgeçmiş konulduğu belirtildi. Araştırmada, yabancı kökenlilerin işverenlerce iş görüşmesine çağrılma şansının, Hollandalılara göre yüzde 6 daha az olduğu ifade edildi.

BAKANLIK İŞVERENLERİ UYARACAK
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, araştırmadan çıkan sonuca göre, iş başvurularında ayrımcılığın hala devam ettiği, bunun için sürekli adımlar atılması ve önlemler alınması gerektiği vurgulandı. İş başvurularındaki ayrımcılıkla ilgili yasa tasarısı hazırlandığı ifade edilen açıklamada, tasarıda işverenlerin ayrımcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını yazılı olarak Bakanlığa bildirmeleri gerektiği belirtildi. Açıklamada, koşullara uymayan işverenlerin, Bakanlıktan uyarı alacağı ve değişiklik yapılmadığı takdirde cezalandırılacağı kaydedildi.

UYDURULMUŞ GÖÇMEN İSİMLERİYLE BAŞVURU
Ülkede, Amsterdam (UvA) ve Utrecht (UU) üniversitelerince yapılan ve bu yıl nisanda yayımlanan araştırmada, ülkede farklı branşlardaki firmalara, uydurulmuş göçmen kökenli isimlerle yapılan toplam 4 bin iş başvurusu sonucunda, yabancı kökenlilerin işverenlerce iş görüşmesine çağrılma şansının, Hollandalılara göre yüzde 30 daha az olduğu ifade edilmişti. Geçen yıl internetten özgeçmiş şablonları ve iş başvuru örnekleri sunan ‘CVSter’ adlı kurumun yaptığı araştırmada da farklı branşlardaki 120 firmaya, uydurulmuş isimlerle 480 başvuru e-postası gönderilmesi sonucunda işverenlerin, başvurularda yabancı kökenlilere ayrımcılık yaptığı ortaya konulmuştu.

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