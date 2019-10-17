Irkçıymış ama nazi değilmiş!
Geçen hafta çarşamba günü Almanya’nın Halle kentinde 40 yaşındaki Jena L. ile 20 yaşındaki Kevin S.’nin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı soruşturması genişletildi. Savcılık, neonazi terörist Stephan Balliet’in manifestosunu teröristle birlikte eş zamanlı yayan ve Mönchengladbach’da yaşayan biri 26 diğeri 28 yaşındaki iki kardeş hakkında, halk arasında kin ve nefreti yaymak suçlamasıyla soruşturma açtı. Soruşturmayı Federal Savcılık yerine eyalet savcısı yürütüyor.
SORUŞTURMA çerçevesinde iki kardeşin evinde arama yapan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Asayiş Dairesi ekipleri, delil topladı.İki şüphelinin bilgisayarlarına el konulurken, şüphelilerden 26 yaşında olanın suçlamaları reddettiği açıklandı. Aynı şüphelinin Halle saldırganı Stephan Balliet’i tanımadığını ve kendisinin sol görüşe sahip biri olduğunu söylediği iddia edildi. Her iki kardeşin de aşırı görüşlere sahip olduğuna ilişkin polis ve istihbaratta herhangi bir kaydın da bulunmadığı belirtildi. Polisin, iki kardeşe, Amerika’lı yetkililerden alınan IP numarası üzerinden ulaştığı alınan bilgiler arasında.
‘IRKÇIYIM AMA NAZİ DEĞİLİM’
Halle saldırısını gerçekleştiren neonazi Stephan Balliet’in ise ifadesinde ırkçı olduğunu kabul ettiği öğrenildi. Frankfurter Allgemeine Zeitung, saldırganın savcılık soruşturmasında “Ben ırkçı ve antisemitiğim. Ama nazi değilim” yönünde ifade verdiğini yazdı. Gazete, neonazi teröristin, patlayıcıların ve silahların büyük bölümünü tek başına babasının atölyesinde hazırladığını yazdı.
2010-2011 yıllarında askerlik yapan 27 yaşındaki saldırganın 2018’de orduya girmek için başvurduğu ancak daha sonra başvurusunu geri çektiği belirtildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle