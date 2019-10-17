Irkçıymış ama nazi değilmiş!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriIrkçıymış ama nazi değilmiş!
GeriAvrupa Irkçıymış ama nazi değilmiş!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 17.10.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Irkçıymış ama nazi değilmiş!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Irkçıymış ama nazi değilmiş!

Geçen hafta çarşamba günü Almanya’nın Halle kentinde 40 yaşındaki Jena L. ile 20 yaşındaki Kevin S.’nin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı soruşturması genişletildi. Savcılık, neonazi terörist Stephan Balliet’in manifestosunu teröristle birlikte eş zamanlı yayan ve Mönchengladbach’da yaşayan biri 26 diğeri 28 yaşındaki iki kardeş hakkında, halk arasında kin ve nefreti yaymak suçlamasıyla soruşturma açtı. Soruşturmayı Federal Savcılık yerine eyalet savcısı yürütüyor.

SORUŞTURMA çerçevesinde iki kardeşin evinde arama yapan Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Asayiş Dairesi ekipleri, delil topladı.

Irkçıymış ama nazi değilmiş
İki şüphelinin bilgisayarlarına el konulurken, şüphelilerden 26 yaşında olanın suçlamaları reddettiği açıklandı. Aynı şüphelinin Halle saldırganı Stephan Balliet’i tanımadığını ve kendisinin sol görüşe sahip biri olduğunu söylediği iddia edildi. Her iki kardeşin de aşırı görüşlere sahip olduğuna ilişkin polis ve istihbaratta herhangi bir kaydın da bulunmadığı belirtildi. Polisin, iki kardeşe, Amerika’lı yetkililerden alınan IP numarası üzerinden ulaştığı alınan bilgiler arasında.

‘IRKÇIYIM AMA NAZİ DEĞİLİM’
Halle saldırısını gerçekleştiren neonazi Stephan Balliet’in ise ifadesinde ırkçı olduğunu kabul ettiği öğrenildi. Frankfurter Allgemeine Zeitung, saldırganın savcılık soruşturmasında “Ben ırkçı ve antisemitiğim. Ama nazi değilim” yönünde ifade verdiğini yazdı. Gazete, neonazi teröristin, patlayıcıların ve silahların büyük bölümünü tek başına babasının atölyesinde hazırladığını yazdı.
2010-2011 yıllarında askerlik yapan 27 yaşındaki saldırganın 2018’de orduya girmek için başvurduğu ancak daha sonra başvurusunu geri çektiği belirtildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Irkçıymış ama nazi değilmiş!
Göbeklitepe: Sadece 12 bin yıllık yer değil, medeniyetin başlangıç noktası!
Hollanda neden teröristleri kucaklıyor?
‘Tedbirleri artırın, failleri yakalayın’