Irkçılık karşıtı ‘Lohberg Mucizesi’nin galası yapıldı
Almanya’da, Türkiye kökenli gençlerin rol aldığı, ‘Lohberg Mucizesi’ adlı ırkçılığa ve dışlanmaya karşı çekilen filmin galası yapıldı.
BÜYÜK ilgi gören filmin galasında konuşan yönetmen Ayşe Kalmaz, Lohberg semtinde doğan ve yaşayan gençlerin, geçmişten bugüne yaşananları bizzat kendilerinin oynayarak canlandırdığını söyledi. King’s Sport Dinslaken Spor Kulübü Başkanı Mesut Yıldırım ise şöyle dedi: “Bizleri hep kötü biliyorlar. Buradaki yaşayanlara kötü bir damga vurdular. Biz de bu filmle insanların gerçekleri görüp gözünü açmasını istiyoruz. Bize olan bakış açısının değişmesini istiyoruz. Eğer birileri bu semtin gerçek yüzünü bilmek istiyorsa, o zaman bizleri dinlemesi lazım. İkinci filmi de çekmeyi düşünüyoruz.”
Filmin kentteki Türk toplumunun yaşadıklarını anlattığını belirten Dinslaken Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Yıldız da şunları söyledi: “Buradaki toplumun korkularını, acılarını ve hislerini canlandıran güzel bir film olmuş. Buradaki toplum kendini dışlanmış görüyor. Lohberg halkı için bu durum üzücü. Bizler huzur ve kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz. Türk, Alman, İngiliz, Fransız veya Rus hiç fark etmez. Hepimiz insanız ve biriz. Irkçılığa, dışlanmaya ve ayrımcılığa karşıyız. Kim olursa olsun, hangi dinden ve ırktan olsun, yeter ki insan olsun.”
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