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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: İHA
04.02.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Irkçılık karşıtı ‘Lohberg Mucizesi’nin galası yapıldı

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Irkçılık karşıtı ‘Lohberg Mucizesi’nin galası yapıldı

Almanya’da, Türkiye kökenli gençlerin rol aldığı, ‘Lohberg Mucizesi’ adlı ırkçılığa ve dışlanmaya karşı çekilen filmin galası yapıldı.

BÜYÜK ilgi gören filmin galasında konuşan yönetmen Ayşe Kalmaz, Lohberg semtinde doğan ve yaşayan gençlerin, geçmişten bugüne yaşananları bizzat kendilerinin oynayarak canlandırdığını söyledi. King’s Sport Dinslaken Spor Kulübü Başkanı Mesut Yıldırım ise şöyle dedi: “Bizleri hep kötü biliyorlar. Buradaki yaşayanlara kötü bir damga vurdular. Biz de bu filmle insanların gerçekleri görüp gözünü açmasını istiyoruz. Bize olan bakış açısının değişmesini istiyoruz. Eğer birileri bu semtin gerçek yüzünü bilmek istiyorsa, o zaman bizleri dinlemesi lazım. İkinci filmi de çekmeyi düşünüyoruz.”

Irkçılık karşıtı ‘Lohberg Mucizesi’nin galası yapıldı


Filmin kentteki Türk toplumunun yaşadıklarını anlattığını belirten Dinslaken Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Yıldız da şunları söyledi: “Buradaki toplumun korkularını, acılarını ve hislerini canlandıran güzel bir film olmuş. Buradaki toplum kendini dışlanmış görüyor. Lohberg halkı için bu durum üzücü. Bizler huzur ve kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz. Türk, Alman, İngiliz, Fransız veya Rus hiç fark etmez. Hepimiz insanız ve biriz. Irkçılığa, dışlanmaya ve ayrımcılığa karşıyız. Kim olursa olsun, hangi dinden ve ırktan olsun, yeter ki insan olsun.”

Irkçılık karşıtı ‘Lohberg Mucizesi’nin galası yapıldı

 

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