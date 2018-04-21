Irkçılığa karşı gençlerden eylem
Alman Demiryolları’nda meslek eğitimi gören bir grup genç, Köln katedralinin önünde ırkçılığa karşı eylem yaptı.
ARALARINDA Türk gençlerinin de bulunduğu grup, ellerinde “Saygı - Irkçılığa yer yok” gibi ırkçılık karşıtı yazıların yer aldığı pankartlar taşıdı. “Eğer ırkçılığa karşıysan bana sarıl’’ yazılı pankartı tutan kişinin yanında gözleri bağlı olan diğer kişiye yoldan geçen kişiler sarıldı. Megafondan etkinlikle ilgili bilgiler verildi ve ırkçılığa, nefrete ve şiddete karşı bildiriler dağıtıldı.
Eylemin düzenleyicilerinden biri olan Mehmet Görel, şiddete ve ırkçılığa karşı olduklarını ve buna benzer etkinlikleri daha önce de gerçekleştirdiklerini söyledi. Görel, “Irkçılık çoğalıyor, Türk düşmanlığı çoğalıyor. Buna dur demek istiyoruz, sesimizi duyurmak istiyoruz. Mayıs ayının sonunda Berlin’e gidip Köln kentini orada temsil edeceğiz ve çalışmalarımızı tanıtacağız” diye konuştu.
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