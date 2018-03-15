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Irkçılığa karşı Avrupa ayağa kalkıyor

Kazım DOĞAN / FRANKFURT
15.03.2018 - 12:32 | Son Güncelleme:

21 mart Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü dolayısıyla Avrupa’nın 17 ülkesinin yüzlerce kentinde #MarchAgainstRacism adıyla ırkçılığa karşı eylemler düzenlenecek. Almanya’nın 25 kentinde de benzeri yürüyüşler ve mitingler yapılacak.

21 Mart 1960’da Güney Afrika’nın Sharpeville kentinde ırkçı yönetimin yasalarını protesto etmek isteyen göstericilere, polis tarafından ateş açılması sonucu 69 kişi öldürülmüş, 178 kişi yaralanmıştı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1966’da aldığı kararla tüm dünya ülkelerinin ırk ayrımcılığını önlemek için çalışmasının gerekliliğinden hareketle 21 Mart’ı Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü ilan etmişti.
17 Mart cumartesi gününden başlayarak Avrupa’nın 17 ülkesinin yüzlerce kentinde #MarchAgainstRacism adıyla, aşırı sağcı partilerin yükselişi ve ırkçılığa karşı eylemler düzenlenecek. Benzeri eylemler ‘Irkçılığa karşı ayağa kalk’ sloganıyla Almanya’nın 25 kentinde de yapılacak.
Eylemleri düzenleyenler, azınlıkların hedef gösterilmesine, antisemitizm ve İslam düşmanlığına karşı miting ve yürüyüşlere katılın çağrısı yaptılar.

Irkçılığa karşı Avrupa ayağa kalkıyor

AVRUPA’DAN AMERİKA’YA KADAR
Çağrıda, ırkçılığın bütün dünyada büyük artış kaydettiğine dikkat çekildi ve şöyle denildi:
“Sosyal hakları tırpanlama, maaşları düşürme politikasının suçlusu göçmenler ve mülteciler olarak gösteriliyor. Basının Müslümanlara karşı histeriyi kışkırtması, özellikle Müslüman kadınlara karşı saldırılarda büyük artışa neden oldu. ABD Başkanı Trump’un Müslümanlara giriş yasağı koyması, Meksika sınırındaki ırkçı duvar, faşist beyazların mitingini eleştirmemesi, ABD’de ırkçı bir ortamına ve korkulara neden oldu. Avrupa’da ise Avusturya’da FPÖ, Fransa’da Front National, Almanya’da AfD, Macaristan’da Jobbik, Çekya’da Özgürlük ve Demokrasi Partisi’nin (DSSS) yükselişi, Polonya’da ırkçı mitingler dikkat çekiyor.”

Irkçılığa karşı Avrupa ayağa kalkıyor

AŞIRI SAĞCILARI GERİ PÜSKÜRTELİM
“Aşırı sağcıların yeniden büyük güç kazanması, onları geri püskürtmek için ciddi, koordineli bir çalışmayı gerektiriyor. Aşırı sağcı politikacı ve medyanın körüklediği düşmanlık, mülteciler ve çingenelere karşı şiddete dönüşüyor. İslam düşmanlığı ve antisemitizm bütün bir kıtayı sardı. Irkçılığın artışını önlemek için, ırkçılığa karşı çıkan bütün insanların, güçlerin eylemlerine ihtiyacımız var. #MarchAgainstRacism, ses verdiğimizi göstermek bu eylemleri birleştiriyoruz. Tarihi sorumluluğumuz gereği, bu yılki eylemleri zamanın en büyüğü haline getirmeliyiz. Azınlıkların suçlanmasına hayır. İslam düşmanlığına ve antisemitizme hayır, Mülteciler hoş geldiniz!”

Eylemlerin yapılacakları yerler ve tarihleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için:
https://www.aufstehen-gegen-rassismus.de/17maerz/

Etiketler: avrupadan haberler , ırkçılık , Kampanya , #MarchAgainstRacism
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