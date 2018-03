Irkçı, suça davet mektubuna soruşturma açıldı

İNGİLİZ terörle mücadele polisinden yapılan açıklamada, ülke çapında halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran mektup ile ilgili araştırma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, mektuba muhatap olan kişilerin yerel polis ile temasa geçmesi istendi.

‘Bir Müslüman’ı Cezalandır’ başlıklı mektupta Müslümanlar ‘tehdit’ olarak gösterilirken, 3 Nisan tarihinde ‘beyaz çoğunluk’, bir Müslüman’a zarar vermeye davet ediliyor.

Müslümanlara verilecek zararların puanlandırıldığı bir listenin de yer aldığı mektupta, sözlü saldırıdan bir cami bombalamaya veya kundaklamaya kadar bir dizi saldırı seçeneği sıralanıyor. 10 ile 500 puan arasında ‘ödül’ verilen saldırı seçenekleri arasında bir Müslüman kadının başörtüsünü açmak, dövmek, asit atmak ve herhangi bir silahla öldürmek de yer alıyor.

‘TELL MAMA’ GRUBU AÇIKLADI

İngiltere’de Müslümanlara yönelik saldırıları takip eden ‘Tell Mama’ grubu, mektubun, Bradford, Leicester, Londra, Cardiff ve Sheffield kentlerinde muhtelif adreslere gönderildiğini açıkladı.

Mektupla ilgili, kendilerine onlarca ihbarın ulaştığını belirten Tell Mama, ülkedeki Müslümanları sakin ama müteyakkız olmaya ve benzer olayları yetkililere ihbar etmeye çağırdı.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta Müslümanlara yönelik İslamofobik saldırıları Tell Mama kayıt altına alıyor. Britanya Polis Şefleri Birliği (ACPO) ve ülke genelindeki tüm emniyet birimleriyle ortak çalışan Tell Mama, hükümet tarafından 2012 yılında kurulmuştu.

Birleşik Krallık’ta yaklaşık 2 milyon 800 bin Müslüman yaşıyor. Bunlar nüfusun yüzde 4,4’ünü oluşturuyor.