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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / FOTOĞRAF: dpa
06.08.2019 - 15:08, Son Güncelleme:

Irkçı saldırıyı kınadı, hedef oldu

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Irkçı saldırıyı kınadı, hedef oldu

SPD Başkan Yardımcısı Ralf Stegner’in, ABD’deki saldırıyı sosyal medya hesabından, “Teksas’ta yine korkunç cinnet. Bunun elbette kolay silah sahibi olmakla hiç alakası yok... Silah lobisinin dediği gibi... Ve ABD başkanın da dediği gibi” sözleriye kınaması, neonaziler ve AfD’nin hedefi oldu.

BU sözlere önce AfD Federal Meclis milletvekili ve Saksonya Anhalt Eyalet Teşkilatı Başkanı Martin Reichardt, “Yine Alman kökenli olmayanların korkunç cinayetleri. Bunun elbette kontrolsüz kitlesel göçle, suç işleyici yabancıların sınır dışı edilmemesiyle hiç alakası yok... Göç lobisinin dediği gibi... SPD ve Ralf Stegner’in de dediği gibi” diye karşılık verdi. Ardından aşırı sağcılar yine sosyal medya üzerinden ‘iğrenç sol kene’ diyerek tepki gösterdi.

ALMANYA’YLA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
Alman polis ve istihbaratı El Paso’da 20 kişiyi öldüren, 26 kişiyi yaralayan katliamın faili 21 yaşındaki Patrick Crusius’un Alman neonazilerle ve aşırı sağıyla bağlantısını araştırıyor. Avustralya’da cami saldırısında 51 kişiyi öldüren ırkçı failin de Almanya ve Avusturya’da aşırı sağcı İdentitaere Bewegung (Kimlik Hareketi) adlı örgütün lideri Martin Sellner’le bağlantısı ortaya çıkmıştı. Martin Sellner’in cami katliamının failine bin 500 Euro bağış yaptığı belirlenmişti.

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