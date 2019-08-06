Irkçı saldırıyı kınadı, hedef oldu
SPD Başkan Yardımcısı Ralf Stegner’in, ABD’deki saldırıyı sosyal medya hesabından, “Teksas’ta yine korkunç cinnet. Bunun elbette kolay silah sahibi olmakla hiç alakası yok... Silah lobisinin dediği gibi... Ve ABD başkanın da dediği gibi” sözleriye kınaması, neonaziler ve AfD’nin hedefi oldu.
BU sözlere önce AfD Federal Meclis milletvekili ve Saksonya Anhalt Eyalet Teşkilatı Başkanı Martin Reichardt, “Yine Alman kökenli olmayanların korkunç cinayetleri. Bunun elbette kontrolsüz kitlesel göçle, suç işleyici yabancıların sınır dışı edilmemesiyle hiç alakası yok... Göç lobisinin dediği gibi... SPD ve Ralf Stegner’in de dediği gibi” diye karşılık verdi. Ardından aşırı sağcılar yine sosyal medya üzerinden ‘iğrenç sol kene’ diyerek tepki gösterdi.
ALMANYA’YLA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
Alman polis ve istihbaratı El Paso’da 20 kişiyi öldüren, 26 kişiyi yaralayan katliamın faili 21 yaşındaki Patrick Crusius’un Alman neonazilerle ve aşırı sağıyla bağlantısını araştırıyor. Avustralya’da cami saldırısında 51 kişiyi öldüren ırkçı failin de Almanya ve Avusturya’da aşırı sağcı İdentitaere Bewegung (Kimlik Hareketi) adlı örgütün lideri Martin Sellner’le bağlantısı ortaya çıkmıştı. Martin Sellner’in cami katliamının failine bin 500 Euro bağış yaptığı belirlenmişti.
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