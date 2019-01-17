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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARL I/ BERLİN
17.01.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Irkçı öğretmene mahkemede şok: AfD’de daha iyi işler yapabilirsiniz

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Irkçı öğretmene mahkemede şok: AfD’de daha iyi işler yapabilirsiniz

Almanya’da açtığı Youtube kanalında ırkçı yayınlar yaparak halk arasında kin ve nefreti yaymakla suçlanıp öğretmenlikle ilişkisi kesilen Nikoali N, öğretmenliğe dönmek için açtığı davayı kaybetti. Hakim, ırkçı öğretmene aşırı sağcı parti AfD’de daha iyi işler bulabileceğini de söyledi.

ALMANYA’NIN başkenti Berlin’in Wedding ilçesindeki bir ilkokulda İngilizce, müzik ve spor derslerine giren 38 yaşındaki öğretmen, Youtube’da açtığı ‘Halk Öğretmeni’ adlı kanalında Yahudi Soykırımı’nı inkar etmiş, ırkçı ve halk arasında kin ve nefreti yaymakla suçlanacak yayınlar yapmıştı. Berlin Eğitim Senatörlüğü de öğretmenin işine son vermişti.
Berlin İş Mahkemesi’nde yürürlüğü durdurma davası açan ve işine dönmeyi isteyen öğretmenin talebi mahkemeden döndü. Şimdiye kadar yayınladığı 300 video ile hukukun üstünlüğünü ret ettiği, küçümsediği ve hukuku aşağılamak için yayınlar yaptığına hükmeden hakim, avukatın itirazlarını da kabul etmedi.

Irkçı öğretmene mahkemede şok: AfD’de daha iyi işler yapabilirsiniz

OKULLARIMIZDA İŞİ YOK
Yayın yoluyla ırkçılık yapan öğretmene aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’ne gitmesini öneren hakim “Siz artık medyada meşhur birisiniz ve eminim sizin için AfD’de çok daha iyi işler vardır” dedi.
Öğretmenin mesleğine dönmek için iş mahkemesinde açtığı davayı kaybetmesi Berlin Eğitim Senatörü Sandra Scheeres’i de memnun etti. 48 yaşındaki Senatör “Mahkemenin de bizim aldığımız hukuki karar yönünde karar vermesi beni sevindirdi. Anayasamızı ve kanunlarımızı tanımayan kişilerin Berlin’deki okullarımızda işi olmaz” dedi.

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