Irkçı lidere sandık şoku!
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına giden Hollanda’da resmi olmayan sonuçlara göre Sosyal Demokratlar yüzde 18.4 ile önde gidiyor. Irkçı lider Geer Wilders’in partisi ise sadece yüzde 4 oy alabildi.
HOLLANDA’da yapılan AP seçimlerinde Sosyal Demokratlar yüzde 18.4 ile önde gidiyor. Başbakan Mark Rutte’nin partisi Liberal Parti (VVD) yüzde 14, Hristiyan Demokratlar (CDA) yüzde 12.3, seçimlerden önce favori olarak gösterilen sağcı Thierry Baudet’in partisi FvD yüzde 11, Hollandalı Yeşiller yüzde 10.5’te kalırken, aşırı ırkçı Geert Wilders’in partisi PVV ise yüzde 4 oy alabildi. Wilders’in bu oy aranı ile AP’de 2014 yılındaki 4 sandalyesinin üçünü kaybedeceği belirtiliyor.
Resmi sonuçlar 26 Mayıs akşamı açıklanacak. Hollanda’da 13 milyon seçmenin AP seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunurken, 2014 seçimlerinde yüzde 37.3 oranında seçmen sandığa gitmişti. Dün yapılan seçimlere ise yüzde 41.2 oranında katılım olduğu açıklandı.
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