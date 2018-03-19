Irkçı lider kapı dışarı edildi

İNGİLTERE İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lutz Bachmann’ın adadaki varlığının Britanya halkının yararına olmadığı gerekçesiyle reddedildiği kaydedildi. Açıklamada, “(Bakanlığa bağlı çalışan) Sınır Gücü, İngiltere’deki varlığı kamu yararına olmadığı düşünülen bireylerin ülkeye girişini reddetme yetkisine sahiptir” denildi.

Bachmann’ın bugün Londra’daki Hyde Park’ta bulunan ‘Konuşmacının Köşesi’ndeki (Speakers’ Corner) destekçilerine hitap etmesi planlanıyordu.



Lutz Bachman, Adolf Hitler’in saç ve bıyığını taklit ettiği fotoğrafının basına sızmasının ardından PEGIDA ile ilişkili tüm görevlerinden istifa etmişti.

ONLAR DA SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Irkçı ve Müslüman karşıtı Avusturyalı aktivist Martin Sellner ile ABD’li kız arkadaşı Britanny Pettibone da cuma günü yine aynı parkta konuşma yapmak üzere İngiltere’deki Luton Havalimanı’na inmiş ancak aynı sebepten dolayı ülkeye girişlerine izin verilmemiş ve sınır dışı edilmişlerdi.

Kanadalı aşırı sağcı aktivist Lauren Southern de hafta başında Fransa’nın Calais kentinden İngiltere’ye geçmek istemiş ancak sınır polisinin engeliyle karşılaşmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “ırkçılık gerekçesiyle İngiltere’ye alınmadığını” bildirmişti.