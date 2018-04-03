Irkçı kampanya ABD’ye de sıçradı
ABD’de faaliyet gösteren Müslüman sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İngiltere’nin çeşitli kentlerinde dağıtılan ve halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran ‘Bir Müslümanı cezalandır’ başlıklı mektuplara tepki gösterdi.
ABD’de yaşayan Müslümanların sivil haklarını savunan en önemli sivil kuruluşlardan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ile Amerika Diyanet Merkezi (DCA) yetkilileri, yaptıkları yazılı açıklamalarla İslamofobik mektupları kınadı. Konunun sadece İngiltere ile sınırlı kalmayabileceği uyarısında bulunan CAIR, ABD’li federal yetkililere, ülke genelindeki nefret suçlarına karşı tedbirleri artırma çağrısında bulundu.
DİĞER ÜLKELERE DE YAYILDI
DCA Başkanı Fatih Kanca, yaptığı açıklamada söz konusu mektupların kabul edilemez olduğunu söyledi: “Barış ve esenlik dini olan İslam’ın mensupları olarak ABD’de ‘Müslümanları cezalandırma günü’ haberlerinin yayılması ile ilgili çok endişeliyiz. İngiltere’de başlayan bu kabul edilemez kampanya, hızla diğer ülkelere yayılmış ve şimdi de Amerikalı Müslümanları hedef almaktadır.”
TARİH OLARAK BUGÜNÜ VERMİŞLERDİ
İngiliz terörle mücadele polisinden yapılan açıklamada, ülke çapında halkı Müslümanlara karşı şiddete çağıran mektupla ilgili araştırma başlatıldığı bildirilmişti. Açıklamada, mektuba muhatap olan kişilerin yerel polisle temasa geçmesi istenmişti.
‘Bir Müslümanı cezalandır’ başlıklı mektuplarda Müslümanlar ‘tehdit’ olarak gösterilirken, 3 Nisan’da (bugün) ‘beyaz çoğunluk’, bir Müslümana zarar vermeye davet edilmişti.
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