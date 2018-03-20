Irk ayrımından en çok kadınlar etkileniyor

ALMANYA Halkçı Devrimci Federasyonu’na (HDF) bağlı Frankfurt Türkiye Sosyal Demokratları Derneği (TSD) ile SPD teşkilatı, ‘Aşırı sağ ve kadınlara karşı ayrımcılık’ konulu bir toplantı düzenledi. Göçmen ve mülteci kadınların durumuna dikkat çekilen toplantıda SPD Çok Kültürlülük Grubu Başkanı Dr. Mariame Sow, TSD Başkanı Ekin Polat ile TSD üyesi Leyla Atar konuştu.

TSD Başkanı Polat, “Biz kadınlar ırk ayrımından en çok etkilenen kesimiz. Kadınların Hindistan, Madrid ve İstanbul’da etkinliklerini düzenlemeleri, artık yaşamlarına bir ışık gelmesini istemelerindendir. Almanya’da kadınların yüzde 44’ü 15 yaşından sonra cinsel tacize uğruyor. Yüzde 85’inin ekonomik bağımsızlığı olmadığı için şiddet ve ayrımcılıkla tek başlarına mücadele etme şansları yok. Kadınlar eşlerinden bağımsız sağlık ve eğitim imkanlarından yararlanamazken, göçmen kadınların eşlerinden bağımsız oturma müsaadesi de alamıyor” dedi.





‘SORUNLAR ÇÖZÜLMÜYOR’

SPD’li Sow ise politik paylaşımda kadınların yer almasının çok önemli olduğunu belirterek “Ancak ne yapıldığı daha önemli. Senegal ve Uganda gibi farklı ülkelerin meclislerinde kadınlar çoğunlukta. Yine de sorunlar çözülmüyor. Kimi politikacıların kadın ve liberal olmalarına rağmen ama kötü kadın politikaları büyük çelişki” diye konuştu.

Toplantıda kadınlara yönelik kurumsal ayrımcılığın da önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı





Ekin Polat