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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
12.07.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

İranlı diplomat, Almanya’da casusluktan tutuklandı

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İranlı diplomat, Almanya’da casusluktan tutuklandı

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen ‘İran Muhalefeti İran Direnişi Ulusal Konseyi’ etkinliğine saldırı talimatını, Almanya’da yakalanan İranlı diplomat Assadollah A.’nın verdiği iddia edildi.

ALMANYA Federal Başsavcılığından yapılan açıklamada, Almanya’nın Aschaffenburg kentinde 1 Temmuz’da göz altına alınan 46 yaşındaki İran vatandaşı Assadollah A.’nın dün çıkarıldığı mahkemece ‘casusluk faaliyetlerinde bulunmak’ ve ‘cinayet için sözleşmek’ suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.
İran’ın Viyana Büyükelçiliğine 2014’ten bu yana akredite olan Assadollah A.’nın aslında İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığında (MOIS) çalıştığı belirtilen açıklamada, Assadollah A.’nın, mart ayında Belçika’nın Antwerpen kentinde yaşayan bir çifte 30 Haziran’da Paris’te gerçekleştirilen İran muhalefetinin etkinliğine saldırı yapma talimatı verdiği aktarıldı.

10 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILIYOR
Assadollah A.’nın bunun için haziran sonunda Lüksemburg’da söz konusu çifte 500 gram ‘TATP’ adlı patlayıcı maddeyle ateşleme mekanizması verdiği kaydedilerek, Almanya’daki soruşturmanın ve mahkeme tarafından verilen tutuklama kararının, zanlının Belçika’ya iade edilmesine engel olmadığı ifade edildi. Belçika polisi, saldırı talimatı alan çifti 30 Haziran’da Fransa’ya giderken yakalamış ve ateşleme mekanizmasını ele geçirerek saldırıyı engellemişti.
Paris’teki etkinliğe, Konsey Başkanı Meryem Rajavi, ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen eski New York Belediye Başkanı Rudy Giulliani ve uluslararası isimler katılmıştı.
Her yıl düzenlenen etkinliğe 10 binden fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

BELÇİKA’YA İADE EDİLECEK
Fransız basınında yer alan haberlere göre ise Paris Temyiz Mahkemesinin, İran muhalefetinin İran Direnişi Ulusal Konseyi 30 Haziran’daki etkinliğine saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Paris’te tutuklanan İran asıllı 54 yaşındaki Merhad A.’nın Belçika’ya iadesine karar verdiği belirtildi. Haberde, 30 Haziran’da Paris’teki otel odasında yakalanan Merhad A.’nın Belçika’ya iadesinin 20 gün içinde yapılacağı belirtildi.
Paris’te 30 Haziran Cumartesi günü İran Ulusal Direniş Konseyi tarafından düzenlenen etkinliğe saldırı hazırlığında olduğundan şüphelenilen 1’i diplomat 3 İranlı daha tutuklanmıştı.

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