‘İran’ın nükleer anlaşmayı ihlalini cevapsız bırakamazdık’

MAAS, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın, İran’ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle İhtilaf Çözüm Mekanizması’nı işletme kararı almasını değerlendirdi. Fransa ve İngiltere ile yaptıkları yoğun istişareler sonucunda bu kararı aldıklarını belirten Heiko Maas, “İran’ın nükleer anlaşmayı ihlal etmesini daha fazla cevapsız bırakamazdık” ifadesini kullandı.

HEDEF DİPLOMATİK ÇÖZÜM

Maas, buradaki hedefin bu anlaşmayı koruyarak diplomatik bir çözüme ulaşmak olduğunu, anlaşmanın tüm taraflarıyla bu hedefe ulaşmak istediklerini belirterek, İran’a sürece yapıcı katkıda bulunma çağrısı yaptı. Almanya, İngiltere ve Fransa, İran’ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle bugün İhtilaf Çözüm Mekanizması’nı işletme kararı aldıklarını açıklamıştı. ‘E3’ olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa Dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, “İran’ın eylemleri göz önüne alındığında, İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki endişelerimizi kayda geçirmek ve bu konuyu paragraf 36’da belirtilen İhtilaf Çözüm Mekanizması altındaki Ortak Komisyona taşımaktan başka seçeneğimiz kalmadı” ifadeleri kullanılmıştı.





NÜKLEER ANLAŞMA

İran ile Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında 2015’te, Tahran’ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından Washington anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran’a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Anlaşmanın diğer taraflarından Washington’ı durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019’da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak’ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı. Tahran yönetimi, yaptırımların kalkması ve menfaatlerin temin edilmesi halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.