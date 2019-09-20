Irak’lı mülteciyi de Stephan mı yaraladı
Almanya’nın Hessen Eyaleti sınırları içinde kalan Kassel kenti Valisi Walter Lübcke’nin katil zanlısı Stephan E.’ye federal savcılık, Iraklı mülteciyi öldürmeye teşebbüsten soruşturma açtı.
2016 yılında Lohfelden’de bir benzin istasyonunda 22 yaşındaki Iraklı bir mültecinin saldırıya uğradığı dosyanın soruşturmasını üstlenen federal savcılık, bu salıdırıyı da neonazi Stephan E.’nin yaptığını iddia ediyor. Federal savcı, sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan Iraklı mültecinin zanlısı olarak Stephan E.’yi hakkında ortada sebep yokken adam öldürmeye teşebbüs ve ağır yaralamaktan soruşturacak.
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