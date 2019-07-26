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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
26.07.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Iraklı mülteciyi de o mu bıçakladı?

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Iraklı mülteciyi de o mu bıçakladı?

Almanya’nın Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin katil zanlısı Stephan Ernst’e yeni bir soruşturma açıldı. Savcı, Ernst’in 6 Ocak 2016’da 22 yaşındaki Iraklı bir mülteciyi bıçaklamasından şüpheleniyor.

SAVCININ emri üzerine polis perşembe günü Ernst’in Kassel’deki evinde bir kez daha arama yaparak olayla ilgili delil aradı. Savcılık sözcüsü, Ernst’in evinde arama yapıldığını doğrularken, aramanın Iraklı mültecinin bıçaklanması olayıyla ilgili olup olmadığıyla ilgili ise bilgi vermedi. Spiegel dergisinde yer alan habere göre 6 Ocak 2016’da Iraklı mülteci, katil zanlısı ırkçı Ernst’in evinin yakınlarında bıçaklandı. Karnına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan mülteci ölüm tehlikesi atlattı. Bugüne kadar faili meçhul kalan saldırıyı Ernst’in gerçekleştirdiğinden hareket eden savcılık tarafından aramanın sonucuyla ilgili de bilgi verilmedi.

CİNAYET 2 HAZİRAN’DA İŞLENDİ
Ernst, Başbakan Merkel’in mülteci politikalarını destekleyen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’yi 2 Haziran’da evinin terasında öldürmekle suçlanıyor. Vali, kafasına sıkılan tek kurşunla ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Ernst, savcılık soruşturmasında valiyi öldürdüğünü itiraf etmiş, silahın yerini göstermiş ancak daha sonra ifadesini geri çekmişti.

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