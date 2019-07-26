Iraklı mülteciyi de o mu bıçakladı?
Almanya’nın Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin katil zanlısı Stephan Ernst’e yeni bir soruşturma açıldı. Savcı, Ernst’in 6 Ocak 2016’da 22 yaşındaki Iraklı bir mülteciyi bıçaklamasından şüpheleniyor.
SAVCININ emri üzerine polis perşembe günü Ernst’in Kassel’deki evinde bir kez daha arama yaparak olayla ilgili delil aradı. Savcılık sözcüsü, Ernst’in evinde arama yapıldığını doğrularken, aramanın Iraklı mültecinin bıçaklanması olayıyla ilgili olup olmadığıyla ilgili ise bilgi vermedi. Spiegel dergisinde yer alan habere göre 6 Ocak 2016’da Iraklı mülteci, katil zanlısı ırkçı Ernst’in evinin yakınlarında bıçaklandı. Karnına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan mülteci ölüm tehlikesi atlattı. Bugüne kadar faili meçhul kalan saldırıyı Ernst’in gerçekleştirdiğinden hareket eden savcılık tarafından aramanın sonucuyla ilgili de bilgi verilmedi.
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Ernst, Başbakan Merkel’in mülteci politikalarını destekleyen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’yi 2 Haziran’da evinin terasında öldürmekle suçlanıyor. Vali, kafasına sıkılan tek kurşunla ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Ernst, savcılık soruşturmasında valiyi öldürdüğünü itiraf etmiş, silahın yerini göstermiş ancak daha sonra ifadesini geri çekmişti.
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