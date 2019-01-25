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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
25.01.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Iraklı çocuklara karda karate eğitimi

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Iraklı çocuklara karda karate eğitimi

Irak'ın Süleymaniye vilayetinde yaşayan bir grup çocuk kar üzerinde karate öğreniyor.

1 Irak'ın Süleymaniye vilayetindeki Pencevin ilçesinde çocuklar kar üzerinde karate eğitimi alıyor.

Iraklı çocuklara karda karate eğitimi

2 Yaşları 6 ile 18 arasında değişen kız ve erkek çocukları, Pencevin'de bulunan dağlık alanda kışın soğuğuna aldırmadan her gün antrenmana gidiyor.

Iraklı çocuklara karda karate eğitimi

3 Karda karate antrenmanı yapmaktan keyif aldıklarını belirten çocuklar, ulusal ve uluslararası turnuvalara katılmanın hayaliyle ter döküyor.

Iraklı çocuklara karda karate eğitimi

4 Pencevin Karate Merkezi Eğitmeni Dânâ Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara haftada 5 saat eğitim verdiklerini söyledi.

Iraklı çocuklara karda karate eğitimi

5 Bu yıl farklı bir uygulamaya gittiklerini ifade eden Osman, teknikleri kar üzerinde gösterdiklerini aktardı.

Iraklı çocuklara karda karate eğitimi

6 Antrenmanları kapalı alanda da yaptıklarını söyleyen Osman, mevsim şartlarına uyumlu olarak çalıştıklarını ancak bu sene kar üzerinde eğitim verdiklerini aktardı.

Iraklı çocuklara karda karate eğitimi

7 Osman, karda karate eğitiminin fiziksel ve psikolojik yararları bulunduğunu savundu.

Iraklı çocuklara karda karate eğitimi

8 Zihinsel olarak karda spor yaparak kendini daha iyi hissettiğini ifade eden Saman, "Kış mevsiminde merkezin dışında antrenman yapmak bize her açıdan daha iyi geliyor. Bu bizim, turnuva ve şampiyonalara daha iyi hazırlanmamızı sağlıyor." dedi.
Iraklı çocuklara karda karate eğitimi

9 Karate eğitimi gören 12 yaşındaki kız sporcu Senarya Saman da karda antrenman yapmanın keyif verici olduğunu belirterek, 6 aydan bu yana karate eğitimi aldığını söyledi.

Iraklı çocuklara karda karate eğitimi

Iraklı çocuklara karda karate eğitimi

Iraklı çocuklara karda karate eğitimi

Iraklı çocuklara karda karate eğitimi

Iraklı çocuklara karda karate eğitimi

Iraklı çocuklara karda karate eğitimi

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