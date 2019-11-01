Iraklı Ali B.’ye bir cinsel saldırı cezası daha!
Almanya’nın Hessen Eyaleti’nde 14 yaşındaki Susanna’ya cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürüp toprağa gömmekten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alan 22 yaşındaki Iraklı Ali B. başka bir küçük kıza daha cinsel saldırıda bulunmaktan bir ceza aldı.
Ali B. bu kez 2018 yılında 11 yaşındaki küçük kıza ağır derecede cinsel saldırıda bulunmaktan 7 yıl, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ali B., 15 yaşındaki Afgan suç ortağıyla birlikte Wiesbaden kentinde kaldığı mülteci yurdunda küçük kıza cinsel saldırıda bulunmuştu. 15 yaşındaki Afgan ise gençlik yasası çerçevesinde 4 yıl hapis, 6 ay hapis cezası aldı.RAPORA GÖRE SÜRE DEĞİŞİYOR
Ali B., Alman ceza yasası gereği ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını tamamladıktan sonra son aldığı 7 yıl 6 ay hapis cezasını da yatacak. Almanya’da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasının süresi hükümlünün iyi hali ve doktorların bir daha benzer suçlar işleyip işlemeyeceği yönünde vereceği rapora göre 15 ile 30 yıl arasında değişiyor.
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