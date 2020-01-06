'Irak tehditlerle değil gerçeklerle ikna edilmeli'

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Yakın Doğu’nun bir yangın alanına dönüşmesini tüm gücümüzle engellemeliyiz” dedi. Alman Bakan, Irak parlamentosunun tüm yabancı güçlerin Irak’tan çekilmesi kararının terör örgütü DEAŞ’a karşı kazanımları ve Irak’ın istikrarını tehlikeye düşüreceğini söyledi. Maas, ABD Başkanı Trump’ın Irak parlamentosunun kararına karşı “Çok ağır yaptırım uygularız” sözlerini ise “Tehditler yanlış yol” diye eleştirdi ve “Irak tehditlerle değil, gerekçelerle ikna edilmeli. Bunun için yeterince gerekçe var. Irak’ın yeniden inşaası için çok yatırım yapıldı. Şimdi bu kazanımların hepsini kaybetme tehlikesi var. Ama son sözü söyleyecek olan elbette Irak” dedi.

‘PARLAMENTONUN KARARINI ÇOK CİDDİYE ALIYORUZ’

Irak’ta 130 civarında Alman askeri DEAŞ’a karşı Irak askerlerine eğitim veriyor. Yabancı güçlerin çekilmesi kararı Alman askerlerin de ülkeyi terk etmesi anlamına geliyor. Maas, “Parlamentonun kararını çok ciddiye alıyoruz. Biz çok endişeliyiz. DEAŞ’a karşı uluslararası koalisyonun mücadelesi olmazsa, Irak’ın istikrarsızlığı artar. Ama biz orada alınan her kararı kabul ederiz” diye konuştu.