İntikam için öldürmüş
Almanya’nın eski Cumhurbaşkanı Richard Von Weizsacker’in oğlu Prof. Dr. Fritz von Weizsacker, dün konferans verdiği klinikte uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Alman basınında yer alan haberlere göre Prof. Dr. Weizsacker, ailesinden intikam almak isteyen biri tarafından öldürüldü.
SALDIRGANIN, eski Cumhurbaşkanı Richard Weizsacker’i, o yıllarda yöneticisi olduğu Boehringer Ingelheim şirketinin Vietnam savaşına öldürücü zehirli kimyasallar göndermekle suçladığı belirtildi. Aileden intikam almak isteyen saldırgan, eski Cumhurbaşkanı Weizsacker 2015 yılında hayatını kaybettiği için oğlu Fritz von Weizsacker’i öldürdüğünü belirttiği öğrenildi.
Richard Von Weizsacker, 1984-1994 yılları arasında Almanya’nın altıncı cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. Richard Von Weizsacker’in dört çocuğundan biri olan Prof. Dr. Fritz Von Weizsacker, Freiburg, Boston ve Zürih’te görev yaptıktan sonra 2005 yılından bu yana Berlin Schlosspark Hastanesi’nde çalışıyordu.
Prof. Dr. von Weizsacker, dün akşam dahiliye bölümü başhekimi olarak görev yaptığı hastanede verdiği seminer sırasında bıçaklanarak öldürüldü. Kamuya açık olan semineri takip eden bir polis memuru da olaya müdahale etmek isterken ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polisin olay esnasında görevli olmadığı açıklanmıştı. Saldırgan, bir psikiyatri kliniğine yatırılırken, cinayetle ilgili soruşturma geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor.
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