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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: dpa
31.10.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

‘İntihal’le suçlanıyordu! Üniversiteden iyi haber geldi

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‘İntihal’le suçlanıyordu! Üniversiteden iyi haber geldi

Doktora tezinde ‘intihal’ yaptığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Federal Sağlık Bakanı Franziska Giffey’e, Berlin Hür Üniversitesi’nden iyi haber. Üniversite, aylar süren incelemeden sonra Bakan Giffey’in ‘Dr.’ unvanını kullanmaya devam edebileceğine karar verdi.

ÜNİVERSİTENİN araştırmasına göre, Giffey’in doktora çalışmasında bazı eksiklikler var ancak bu eksiklikler unvanını geri alacak kadar önemli değil. Üniversite, Bakan Giffey’i sadece uyarmakla yetindi. Giffey, Berlin Hür Üniversitesi’nde ‘Avrupa’nın vatandaşa ulaşma yolu’ adıyla doktora çalışması yapmıştı. Üniversitenin kararı SPD içinde memnuniyetle karşılandı. SPD Federal Meclis Grubu yaptığı açıklamada, üniversitenin kararının sevindirici olduğunu belirtti.

BASKILAR YÜZÜNDEN ADAY OLMAMIŞTI
Hakkında çıkan ‘intihal’ suçlamaları nedeniyle zor günler geçiren Giffey’e farklı çevreler, üniversitenin soruşturmasının sonuçlanana kadar bakanlık görevinden istifa etmesi yönünde baskı yapmıştı. Soruşturma sürecinde oldukça yıpranan Giffey, çok istediği halde SPD Genel Başkanlığı için aday da olamamıştı. Zor günleri geride bırakan Giffey, şimdi SPD Berlin Eyalet Teşkilatı Başkanlığı’na hazırlanıyor. Giffey’in teşkilatı başkanı olması durumunda, 2021 yılında yapılacak Berlin Eyalet Parlamentosu seçimlerinde başbakan adayı olması gündeme gelecek.

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