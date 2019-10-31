‘İntihal’le suçlanıyordu! Üniversiteden iyi haber geldi
Doktora tezinde ‘intihal’ yaptığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Federal Sağlık Bakanı Franziska Giffey’e, Berlin Hür Üniversitesi’nden iyi haber. Üniversite, aylar süren incelemeden sonra Bakan Giffey’in ‘Dr.’ unvanını kullanmaya devam edebileceğine karar verdi.
ÜNİVERSİTENİN araştırmasına göre, Giffey’in doktora çalışmasında bazı eksiklikler var ancak bu eksiklikler unvanını geri alacak kadar önemli değil. Üniversite, Bakan Giffey’i sadece uyarmakla yetindi. Giffey, Berlin Hür Üniversitesi’nde ‘Avrupa’nın vatandaşa ulaşma yolu’ adıyla doktora çalışması yapmıştı. Üniversitenin kararı SPD içinde memnuniyetle karşılandı. SPD Federal Meclis Grubu yaptığı açıklamada, üniversitenin kararının sevindirici olduğunu belirtti.
BASKILAR YÜZÜNDEN ADAY OLMAMIŞTI
Hakkında çıkan ‘intihal’ suçlamaları nedeniyle zor günler geçiren Giffey’e farklı çevreler, üniversitenin soruşturmasının sonuçlanana kadar bakanlık görevinden istifa etmesi yönünde baskı yapmıştı. Soruşturma sürecinde oldukça yıpranan Giffey, çok istediği halde SPD Genel Başkanlığı için aday da olamamıştı. Zor günleri geride bırakan Giffey, şimdi SPD Berlin Eyalet Teşkilatı Başkanlığı’na hazırlanıyor. Giffey’in teşkilatı başkanı olması durumunda, 2021 yılında yapılacak Berlin Eyalet Parlamentosu seçimlerinde başbakan adayı olması gündeme gelecek.
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