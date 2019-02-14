Almanya 7 yıldır arıyordu! Konya’da yakalandı
Almanya’da 7 yıl önce Rus uyruklu 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla Interpol tarafından ‘kırmızı bülten’le aranan Ali Tecim (35), memleketi Konya’da yakalandı. Tecim, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ALMANYA’nın Köln kentinde doğan, Konya’nın Hüyük ilçesi nüfusuna bağlı Ali Tecim hakkında 2012’de Rus uyruklu 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalama kararı verildi. Alman mahkemeleri tarafından verilen yakalama kararlarının ardından Tecim, Almanya’dan kaçarak izini kaybettirdi. Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı Tecim’in memleketinde saklanabileceğini değerlendiren Türk polisi, arama çalışması başlattı. Polis, Ali Tecim’in merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirledi. Bunun üzerine dün sabah saatlerinde eve baskın düzenleyen polis, Ali Tecim evde yakalayarak gözaltına aldı. Tecim, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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