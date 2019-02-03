İnterpol, Almanya’nın dolandırıcılıktan aradığı Türk’ü Kiev’de yakaladı
Almanya’nın şikayeti üzerine Interpol’ün listesine giran ve dolandırıcılıktan aranan bir Türk vatandaşı Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Borispol Havaalanı’nda yakalandı.
INTERPOL’ün arananlar listesinde bulunan bir Türk vatandaşı, Borispol Havaalanı’nda kontrol noktasından geçerken gümrük polisleri tarafından durduruldu. Kontrolün ardından gözaltına alınan Türk vatandaşının, Almanya’nın şikayeti üzerine Interpol’ün listesine girdiği ve dolandırıcılıktan arandığı öğrenildi.
BİR HAFTADA İKİNCİ TÜRK
Yaklaşık bir hafta önce de Interpol’ün arananlar listesinde olan 38 yaşındaki başka bir Türk vatandaşı da Odessa’da bulunan ‘Kuçurgan’ kontrol noktasından Letonya plakalı bir araçla geçmeye çalışırken gümrük polisleri tarafından yakalanmış ve Interpol’ün Ukrayna ofisine teslim edilmişti.
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