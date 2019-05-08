İnternetten tanıştığı 13 yaşındaki Maria’ya 5.5 yıl tecavüz etmişti
58 yaşındaki Bernhard H. 2013 yılı Mayıs ayında Almanya’da internetten tanıştığı 13 yaşındaki Maria’yı kaçırıp tam bin 944 gün alıkoydu. Defalarca cinsel saldırıda bulundu. Maria 5.5 yıl sonra evine döndü. İtalya’da yakalanan sapık, şimdi Freiburg’da yaptıklarının hesabını veriyor.
ALMANYA’nın Freiburg kentinde küçük yaştaki kızı kaçırmak, alıkoymak ve defalarca cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan sapığın davası başladı. Freiburg Eyalet Mahkemesi’nde başlayan davada 58 yaşındaki Bernhard H. 2013 yılının Mayıs ayında o dönemde henüz 13 yaşında olan küçük Maria’yı kandırıp İtalya’ya götürdü. Bin 944 gün boyunca küçük kızı alıkoyan Bernhard H. defalarca cinsel saldırıda bulundu. İlk duruşmaya elleri kelepçeli getirilen sanık, gazetecilerin görüntü aldığı sırada yüzünü kapattı.
19 YAŞINDAKİ MARIA DA KATILDI
Duruşmaya şimdi 19 yaşında olan Maria da katıldı. Kimlik tespitinden sonra savcı iddianameyi okudu. İddianamede yer alan bilgilere göre Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti sınırları içinde kalan Blomberg’de elektrikçi olarak çalışan Bernhard H. internet üzerinden kendisinden 40 yaş küçük Maria ile tanıştı. 4 Mayıs 2013’te de yaşadığı Blomberg’den Freiburg yakınlarına gelerek küçük kızı alıp ortadan kayboldu. Aradan 5.5 yılı aşkın süre geçtikten sonra 31 Ağustos 2018’de polis Maria’nın annesine haber vererek 18 yaşına giren kızının bulunduğu bilgisini verdi. Küçük kızın ifadesini alan polis, sapığın İtalya’da olduğunu tespit etti. 6 Eylül 2018’de İtalya polisi sapığı yakaladı ve Almanya’ya teslim etti.
15 tanığın ifade vereceği davada kararın haziran sonunda açıklanması bekleniyor.
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