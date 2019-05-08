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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
08.05.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

İnternetten tanıştığı 13 yaşındaki Maria’ya 5.5 yıl tecavüz etmişti

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İnternetten tanıştığı 13 yaşındaki Maria’ya 5.5 yıl tecavüz etmişti

58 yaşındaki Bernhard H. 2013 yılı Mayıs ayında Almanya’da internetten tanıştığı 13 yaşındaki Maria’yı kaçırıp tam bin 944 gün alıkoydu. Defalarca cinsel saldırıda bulundu. Maria 5.5 yıl sonra evine döndü. İtalya’da yakalanan sapık, şimdi Freiburg’da yaptıklarının hesabını veriyor.

ALMANYA’nın Freiburg kentinde küçük yaştaki kızı kaçırmak, alıkoymak ve defalarca cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan sapığın davası başladı. Freiburg Eyalet Mahkemesi’nde başlayan davada 58 yaşındaki Bernhard H. 2013 yılının Mayıs ayında o dönemde henüz 13 yaşında olan küçük Maria’yı kandırıp İtalya’ya götürdü. Bin 944 gün boyunca küçük kızı alıkoyan Bernhard H. defalarca cinsel saldırıda bulundu. İlk duruşmaya elleri kelepçeli getirilen sanık, gazetecilerin görüntü aldığı sırada yüzünü kapattı.

İnternetten tanıştığı 13 yaşındaki Maria’ya 5.5 yıl tecavüz etmişti

19 YAŞINDAKİ MARIA DA KATILDI
Duruşmaya şimdi 19 yaşında olan Maria da katıldı. Kimlik tespitinden sonra savcı iddianameyi okudu. İddianamede yer alan bilgilere göre Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti sınırları içinde kalan Blomberg’de elektrikçi olarak çalışan Bernhard H. internet üzerinden kendisinden 40 yaş küçük Maria ile tanıştı. 4 Mayıs 2013’te de yaşadığı Blomberg’den Freiburg yakınlarına gelerek küçük kızı alıp ortadan kayboldu. Aradan 5.5 yılı aşkın süre geçtikten sonra 31 Ağustos 2018’de polis Maria’nın annesine haber vererek 18 yaşına giren kızının bulunduğu bilgisini verdi. Küçük kızın ifadesini alan polis, sapığın İtalya’da olduğunu tespit etti. 6 Eylül 2018’de İtalya polisi sapığı yakaladı ve Almanya’ya teslim etti.
15 tanığın ifade vereceği davada kararın haziran sonunda açıklanması bekleniyor.

İnternetten tanıştığı 13 yaşındaki Maria’ya 5.5 yıl tecavüz etmişti

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İnternetten tanıştığı 13 yaşındaki Maria’ya 5.5 yıl tecavüz etmişti

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