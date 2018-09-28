İnsanlar ölüyor ama biz göremiyoruz
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütü İtalya Ofisi Başkanı Claudia Lodesani, Akdeniz’de yaşanan göçmen ölümlerine ilişkin, “İnsanlar Akdeniz’de ölmeye devam ediyor ama onları göremiyoruz çünkü denizde şahit olabilecek çok daha az kişi var. Avrupa politikalarının sonuçları açık ve net, denizdeki ölümler üçe katlandı” dedi.
SİVİL toplum kuruluşu SOS Mediterranee İtalya ve Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) İtalya Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin göç politikaları ve arama kurtarma gemisi Aquarius’un son durumuyla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan MSF İtalya Ofisi Başkanı Lodesani, kendilerinin uluslararası kuralları çiğnediğine dair “yalan ve tehditlerden” bıktıklarını söyledi. Lodesani, “Kaçakçılar konusuyla ilgili gerçek sorumluları suçlama vakti geldi, o da çok kötü Avrupa politikaları. İnsanlar Akdeniz’de ölmeye devam ediyor ama onları göremiyoruz çünkü denizde şahit olabilecek çok daha az kişi var. Avrupa politikalarının sonuçları açık ve net, denizdeki ölümler üçe katlandı” diye konuştu.
Bu yılın başından beri 1260 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Lodesani, “Karaya çıkışlar azaldı çünkü Libya cehenneminde insanların önünü kesiyorlar” ifadelerini kullandı.
‘İNSANLAR SİYASETİN REHİNELERİ’
Denizde kurtarma sisteminin çökertildiğini belirten Lodesani, ne zaman bir kurtarma operasyonu olsa Avrupa devletleri arasındaki tartışmanın yeniden başladığını dile getirdi.
Artık kurtarılacak hayatların odak noktası olmadığını vurgulayan Lodesani, “İnsanlar siyasetin rehineleri olarak kullanılıyor. Avrupa gerçekten birkaç bin insan için düzgün bir çözüm yolu bulamıyor mu? Macron, Salvini ve Orban, Avrupa sınırlarında utanç verici bir insani kriz meydana getirdi ve bunun idare edilmesiyle ilgili sorumluluk almıyorlar” dedi.
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