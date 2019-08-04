‘İnsan ötekinin tehlikeli olmadığını yaşayarak öğreniyor’
Almanya eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, yeni çıkan ‘Toleranz: Einfach schwer’ (Hoşgörü: Öyle Kolay Değil) adlı kitabında sağa da müsamaha gösterilmesi teziyle yoğun eleştirilere hedef oldu. Welt am Sonntag gazetesine konuşan eski Gauck, konuyla ilgili şunları söyledi:
“YENİ kitabımda, duvarın yıkılmasından sonra göçmenlere ve dönere de nasıl alışmam gerektiğini kendimle alay ederek anlatıyorum. İnsan ötekinin ya da yabancı olanın tehlikeli olmadığını yaşayarak öğreniyor. Başarılı bir birlikteliğin olmadığı bir yerde olumsuz örnekler hemen savunmaya geçmeye ve belirli şartlarda kin ve saldırganlığa yol açıyor.”
Batı Almanya’da insanların göçmenlere alıştığını, koroda, futbol kulüplerinde, iş yerinde birlikte olduğunu anlatan Gauck, Doğu Almanya’da insanların bu tecrübelerden uzak kaldığını, bu süreci yeni yaşamaya başladığını, bu nedenle aşırı sağın doğuda daha güçlü olduğunu belirtti.
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