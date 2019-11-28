CİNAYETTEN yaklaşık bir yıl sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

“Kendimi çok şaşkın hissediyorum. Hâlâ olanlar yüzde yüz gerçek mi, inanamıyorum. Cemal, sanki bir yerden çıkıp gelecekmiş gibi geliyor bazen. Tabi bunun gerçekle bir alakası yok. Ama bunu zihin dünyamızın gerçeklerle mücadelesi olarak görüyorum. İnsan bu kadar büyük bir kötülüğe inanmak istemiyor. Çünkü hayata devam edebilmek için biraz daha iyimser olmak, birazcık daha güzel şeyler görmek lazım. Ama beyin bunu hâlâ bu şekilde kabul etmek istemiyor. İnsan tabiatının çok üstünde, algılaması çok zor bir hadise. Sabah büyle bir dünyayla uyanıyorum.” ‘UTANÇ VERİCİ BİR DURUM’

Cinayetin aydınlanması sürecinden memnun musunuz?

“Burdan geçmişe baktığımızda aslında çok büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü ilk zamanlarda bir süre gündemde kalmış olması, uluslararası küresel tepki beni ümitlendirdi. Çok büyük bir medya baskısıyla bu mesele bu kadar dünya kamuoyunun gündeminde kaldı. Medyanın çok büyük bir etkisi oldu. Bu şimdi aynı hızla ilerlemiyor. Aynı baskı söz konusu değil. O nedenle olay hâlâ aydınlatılmadı. Bir hayal kırıklığı içindeyim. İlk başlarda, sanki devamı gelecekmiş, bu mesele kapanmayacakmış gibi geldi bana. İlk başlardaki medya desteği olay aydınlatılıncaya kadar gider diye düşündüm. Ama ondan sonraki süreç baltalandı. Dünyadan destek gelmedi. Avrupa ülkelerinden destek gelmedi. Amerika’nın zaten görüşü malum. Türkiye’nin yaptığı sorgulamayla da ancak bu kadar olabildi. Hiçbir siyasi yanı olmayan bir gazetecinin, sadece insani bir taleple gittiği kendi ülkesinin konsolosluğunda öldürülmüş olması, dünyanın buna sessiz kalması aslında utanç verici bir durum.”

‘HUKUK GECİKİYOR’

Cengiz, Cemal Kaşıkçı cinayetinin siyasileşmesinin de normal olduğunu savundu: “Hukuk kısmı bu kadar gecikince, elbetteki siyasileşecek. Çünkü dünyada her gün bir şekilde bu konunun gündeme gelmesi için herkes bir haber arıyor. Yani BM’den bir rapor çıkıyor. Veya Amerika’da bir gelişme oluyor. Hadisenin siyasileşmesi çok normal, çünkü adalet kısmı gecikti. Hukuki kısmında bir baltalanma söz konrusu. Soruşturmanın hâlâ neticeleri belli değil. Hukuki süreç geriledikçe, yavaşladıkça, siyasileşmesi normal. Bu beni rahatsız etmiyor.”

‘MERKEL’DEN DAHA FAZLA DESTEK BEKLERDİM’

Hatice Cengiz, panelde yaptığı konuşmada ise Türkiye’nin cinayetle ilgili yürüttüğü araştırmalar sonucu yeni delillerin çıkacağı ümidi taşıdığını söyledi. Böyle bir duyum ya da haber almadığını, ancak hislerinin bu yönde olduğunu belirten Cengiz, Almanya’nın cinayetle ilgili tepkisizliğini eleştirdi: “ABD kongre üyeleri başta olmak üzere, dünyanın değişik ülkelerinden sık sık davet aldım ancak cinayetin üzerinden 14 ay geçmesine rağmen Almanya’dan ilk defa davet geldi. Almanya’nın sivil toplum örgütlerinden, gazetecilerden veya üniversitelerden Almanya’yı Almanya yapan, onun özgürlüğünü demokrasisini dünyada yansıtan büyük organizasyonların hiçbirinden davet almadım. Büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadım. Bilhassa basın özgürlüğüne bu kadar önem veren Almanya’dan, Başbakan Merkel’den daha fazla destek beklerdim.”

Hatice Cengiz, Amerika’nın tavrının diğer ülkeleri çekimser yaptığını, korkuttuğunu savundu.