İngilterenin yeni İçişleri Bakanı Sajid Javid oldu
Amber Rudd’un istifasıyla boşalan İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Pakistan kökenli Sajid Javid, İngiltere’de gündem oldu.
Evening Standard gazetesi kapaktan verdiği haberinde, bir otobüs şoförünün oğlu olan yeni İngiltere İçişleri Bakanı Sajid’in, Başbakan Theresa May’i kurtarmaya yardım etmek için göreve çağrıldığını, Javid’in ailesinin 1961 yılında Pakistandan İngiltereye geldiğini yazdı.
Etnik azınlıktan ilk defa birinin bu kadar yüksek bir mevkiye getirildiğine dikkati çeken gazete, istifa eden Amber Rudd’un yerine gelen Sajid Javid’in dört çocuğu ve eşi Laura ile yaşadığını belirtti.
Evening Stardard haberinde, yeni bakan Sajid Javid’in 2015 yılında İngiliz Müslümanlar Ödülleri’nde yılın politikacısı seçildiğine dikkati çekti.
Aile fertleri arasında ilk üniversite eğitimi alan kişi olan Sajid Javid, Exeter Üniversitesinde ekonomi politika okuduktan sonra Deutsche Bank’a direktör oldu, 2010 yılında Bromsgrove’dan milletvekili seçildi. Geçen yıl haziran ayında ‘Grenfell Yangını’ sonrası sorunlarıyla ilgilenen Sajid Javid’in babası Abdul’un Pakistan’dan cebinde bir sterlin ile geldiği belirtildi.
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